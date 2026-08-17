Cricket, missione compiuta: l’Italia piega Hong Kong ed accede al World Cup Qualifier Play-off!

Missione compiuta per l’Italia nel terzo e decisivo girone della ICC Challenge League 2024-2026 di cricket, in corso di svolgimento in Tanzania, manifestazione facente parte del percorso di qualificazione alla Coppa del Mondo ODI 2027: gli azzurri, al termine di un match tiratissimo, piegano Hong Kong Cina per 175/4 (46.0)-174 (49.1), imponendosi per 6 wickets, e consolidano il primo posto in classifica nel Gruppo B, conquistando aritmeticamente l’accesso al World Cup Qualifier Playoff.

Hong Kong Cina vince il sorteggio e sceglie di battere: nel proprio inning d’attacco gli asiatici creano qualche grattacapo agli azzurri, riuscendo ad arrivare quasi fino in fondo ai 50 overs: l’Italia aggiusta il tiro al lancio ed il decimo wicket, infatti, cade dopo 49.1 overs, con sole 5 palle ancora a disposizione di Hong Kong Cina, che si ferma a quota 174 runs.

L’Italia passa alla battuta ed a lungo soffre la difesa di Hong Kong Cina, che per larghi tratti contiene in maniera efficace gli attacchi azzurri. Dopo 30 overs con sole 67 runs, l’Italia si desta nella seconda parte, mettendo a segno ben 108 runs in appena 16 overs, chiudendo i conti a quota 175/4 dopo 46.0 overs, con 24 palle ancora a disposizione, imponendosi per 6 wickets.

Grazie al successo odierno l’Italia stacca il pass per il World Cup Qualifier Playoff, previsto tra dicembre 2026 e gennaio 2027, a cui hanno accesso le prime due classificate: oltre agli azzurri avanza anche l’Uganda. In classifica, infatti, l’Italia si conferma al comando in solitaria a quota 24, davanti all’Uganda, seconda a quota 22, a parità di match disputati (14 su 15). Ha già giocato tutti i propri incontri, invece, Hong Kong Cina, che chiude al terzo posto a quota 20, ed è eliminata dalla corsa verso la Coppa del Mondo ODI 2027.

CALENDARIO ITALIA CHALLENGE LEAGUE 2024-2026

Italia-Bahrein 200 (49.2)-132 (41.1). L’Italia vince per 68 runs.

Italia-Uganda 192/9 (50.0)-79 (31.1) L’Italia vince per 113 runs.

Italia-Singapore 172/3 (38.3)-170 (48.4) L’Italia vince per 7 wickets.

Italia-Hong Kong Cina 175/4 (46.0)-174 (49.1) L’Italia vince per 6 wickets.

18 agosto Italia-Tanzania

CLASSIFICA GRUPPO B

1 Italia 24 (Net Run Rate: +2.118)

2 Uganda 22 (NRR: +1.326)

3 Hong Kong Cina 20 (NRR: +0.383)

4 Bahrein 11 (NRR: -0.284)

5 Tanzania 8 (NRR: -1.161)

6 Singapore 1 (NRR: -2.247)