Cricket, l’Italia domina l’Uganda e balza in vetta alla Challenge League

Prosegue in maniera impeccabile per l’Italia il terzo e decisivo girone della ICC Challenge League 2024-2026 di cricket, in corso di svolgimento in Tanzania, manifestazione facente parte del percorso di qualificazione alla Coppa del Mondo ODI 2027: gli azzurri liquidano l’Uganda per 192-79, imponendosi per 113 runs, e si portano in testa alla classifica del Gruppo B.

L’Italia vince il sorteggio e decide di battere: gli azzurri riescono a portare fino il fondo l’innings d’attacco, facendo cadere soltanto 9 wickets in 50 overs, e si attestano a quota 192 runs. Il dominio dell’Italia si palesa al lancio: Uganda contenuta senza patemi e wickets che cadono rapidamente. La fine anticipata del match arriva dopo soli 31.1 overs, con l’Uganda che si ferma a 79 runs e l’Italia che trionfa per 113 runs.

In classifica l’Italia balza al comando a quota 20, portandosi davanti all’Uganda grazie al miglior Net Run Rate (2.469 contro 1.634). Gli azzurri, inoltre, confermano le 4 lunghezze di vantaggio su Hong Kong Cina, terza con 16. Con 6 punti ancora a disposizione, l’Italia è ad un passo dal Qualifier Playoff, previsto ad inizio 2027, a cui hanno accesso le prime due classificate.

CALENDARIO ITALIA CHALLENGE LEAGUE 2024-2026

Italia-Bahrein 200 (49.2)-132 (41.1). L’Italia vince per 68 runs.

Italia-Uganda 192/9 (50.0)-79 (31.1) L’Italia vince per 113 runs.

14 agosto Italia-Singapore

17 agosto Italia-Hong Kong Cina

18 agosto Italia-Tanzania

CLASSIFICA GRUPPO B

1 Italia 20 (Net Run Rate: +2.469)

2 Uganda 20 (NRR: +1.634)

3 Hong Kong Cina 16 (NRR: +0.363)

4 Bahrein 9 (NRR: -0.440)

5 Tanzania 4 (NRR: -1.846)

6 Singapore 1 (NRR: -2.192)