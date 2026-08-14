Cricket, l’Italia regola anche Singapore e difende il primato in Challenge League

Continua il percorso netto dell’Italia nel terzo e decisivo girone della ICC Challenge League 2024-2026 di cricket, in corso di svolgimento in Tanzania, manifestazione facente parte del percorso di qualificazione alla Coppa del Mondo ODI 2027: gli azzurri regolano Singapore per 172/3-170, imponendosi per 7 wickets, e difendono il primo posto in classifica nel Gruppo B, portandosi ad un solo punto dal passaggio del turno.

Singapore vince il sorteggio e sceglie di battere: gli asiatici non incidono in fase offensiva e non riescono a portare fino in fondo l’innings d’attacco, con i 10 wickets che cadono dopo 48.4 overs, con 8 palle ancora a disposizione, attestandosi a quota 170 runs.

L’Italia non fatica più di tanto quando gli asiatici vanno a lanciare, dando sempre l’impressione di essere in controllo nel punteggio: i wickets cadono col contagocce e gli azzurri completano il chase dopo 38.3 overs, con 69 palle ancora a disposizione, raggiungendo quota 172 runs ed imponendosi per 7 wickets.

In classifica l’Italia si porta al comando in solitaria a quota 22, staccando l’Uganda, seconda a quota 20, a parità di match disputati (13/15). Gli azzurri, inoltre, difendono 2 lunghezze di vantaggio su Hong Kong Cina, terza con 20, ma con un match in più. Con soli 2 punti ancora a disposizione degli asiatici, l’Italia è ad un punto dal Qualifier Playoff, previsto tra dicembre 2026 e gennaio 2027, a cui hanno accesso le prime due classificate.

CALENDARIO ITALIA CHALLENGE LEAGUE 2024-2026

Italia-Bahrein 200 (49.2)-132 (41.1). L’Italia vince per 68 runs.

Italia-Uganda 192/9 (50.0)-79 (31.1) L’Italia vince per 113 runs.

Italia-Singapore 172/3 (38.3)-170 (48.4) L’Italia vince per 7 wickets.

17 agosto Italia-Hong Kong Cina

18 agosto Italia-Tanzania

CLASSIFICA GRUPPO B

1 Italia 22 (Net Run Rate: +2.328)

2 Uganda 20 (NRR: +1.359)

3 Hong Kong Cina 20 (NRR: +0.457)

4 Bahrein 11 (NRR: -0.191)

5 Tanzania 4 (NRR: -1.645)

6 Singapore 1 (NRR: -2.213)