Alex Vinatzer stampa il miglior tempo nella seconda manche a Levi: quasi un secondo recuperato a Pinheiro Braathen!

Alex Vinatzer si è letteralmente scatenato nella seconda manche dello slalom di Levi, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo una prima parte di gara decisamente sottotono e chiusa con un poco brillante 23mo posto, il talentuoso altoatesino si è riacceso sulle nevi finlandesi, sfruttando un manto poco rovinato e confezionando una prestazione decisamente maiuscola sul ripido, dando l’impressione di avere dato una svolta (anche se si attenderanno conferme nelle prossime settimane, a cominciare della tappa di Gurgl).

Il classe 1999 ha firmato il miglior tempo nella seconda manche, tagliando il traguardo con il ragguardevole crono di 54.42 e infliggendo distacchi importanti all’intera concorrenza. L’azzurro ha recuperato ben 93 centesimi al brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, che ha vinto la gara dopo essere stato al comando al termine del primo atto e che ha rafforzato lo status di leader della classifica generale del massimo circuito internazionale itinerante.

Rimonta dirompente anche ai danni del francese Clement Noel (84 centesimi sul secondo classificato), sullo svizzero Loic Meillard (58 centesimi sul terzo piazzato) e sullo svedese Fabian Ax Swartz (65 centesimi sul quarto). Grazie a questa prova di enorme sostanza, Alex Vinatzer è risalito di ben diciotto posti e ha concluso lo slalom di Levi in quinta posizione, a 14 centesimi dal gradino più basso del podio e a 0.87 dalla vittoria. Tutto dopo essersi trovato a 1.80 secondi dalla vetta al termine della prima manche…

CLASSIFICA SECONDA MANCHE SLALOM LEVI (TOP-10)

1. Alex Vinatzer (Italia) 54.42

2. Loic Meillard (Svizzera) a 0.58

3. Fabian Ax Swartz (Svezia) a 0.65

4. Oscar Andreas Sandvik (Norvegia) a 0.76

5. Albert Popov (Bulgaria) a 0.83

6. Clement Noel (Francia) a 0.84

7. Paco Rassat (Francia) a 0.89

8. Samuel Kolega (Crozia) 0.90

9. Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) a 0.93

10. Eduad Hallberg (Finlandia) a 0.95

CLASSIFICA FINALE SLALOM LEVI

1 7 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA 52.69 (1) 55.35 (9) 1:48.04 0.00 Atomic

2 1 6190403 NOEL Clement 1997 FRA 53.34 (2) 55.26 (6) 1:48.60 0.56 3.78 Dynastar

3 3 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 53.77 (8) 55.00 (2) 1:48.77 0.73 4.93 Rossignol

4 25 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE 53.83 (9) 55.07 (3) 1:48.90 0.86 5.81 Van deer

5 17 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA 54.49 (23) 54.42 (1) 1:48.91 0.87 5.88 Atomic

6 6 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA 53.62 (6) 55.31 (7) 1:48.93 0.89 6.01 Head

7 4 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR 53.54 (4) 55.60 (12) 1:49.14 1.10 7.43 Head

8 8 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN 53.96 (10) 55.37 (10) 1:49.33 1.29 8.72 Fischer

9 23 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO 54.03 (11) 55.32 (8) 1:49.35 1.31 8.85 Rossignol

10 20 92720 POPOV Albert 1997 BUL 54.31 (18) 55.24 (5) 1:49.55 1.51 10.20 Nordica

11 21 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR 54.65 (29) 55.17 (4) 1:49.82 1.78 12.03

12 10 512203 NEF Tanguy 1996 SUI 54.07 (13) 55.83 (13) 1:49.90 1.86 12.57 Atomic

13 12 202451 STRASSER Linus 1992 GER 54.04 (12) 55.95 (16) 1:49.99 1.95 13.18 Head

14 55 6301077 AIHARA Shiro 2001 JPN 54.60 (28) 55.40 (11) 1:50.00 1.96 13.24 Atomic

15 36 221223 MAJOR Billy 1996 GBR 54.37 (22) 55.83 (13) 1:50.20 2.16 14.59 Head

16 18 511996 YULE Daniel 1993 SUI 54.35 (20) 55.86 (15) 1:50.21 2.17 14.66 Atomic

17 82 502691 WISSTING Gustav 2005 SWE 54.18 (14) 56.15 (19) 1:50.33 2.29 15.47 Atomic

18 2 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR 54.22 (16) 56.13 (17) 1:50.35 2.31 15.61 Van deer

19 5 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 54.21 (15) 56.18 (20) 1:50.39 2.35 15.88 Head

20 33 6191203 AULNETTE Auguste 2002 FRA 54.55 (25) 56.14 (18) 1:50.69 2.65 17.91 Salomon

21 58 104697 WALLACE Liam 1999 CAN 54.34 (19) 56.81 (22) 1:51.15 3.11 21.01 Rossignol

22 29 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT 54.58 (26) 56.79 (21) 1:51.37 3.33 22.50 Head