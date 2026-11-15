Alex Vinatzer: “Sapevo di avere tanto in canna, sul muro mi sentivo in controllo”

Alex Vinatzer si è classificato quinto nello slalom speciale maschile di Levi, in Finlandia: dopo il 23° posto della prima manche, nella seconda ha fatto segnare il miglior tempo, recuperando ben 18 posizioni. L’azzurro ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni di Rai Sport HD.

Vinatzer spiega il cambio di passo: “Era da due anni che la stagione di slalom non partiva bene, per questo ho tenuto un po’ nella prima manche. Questa seconda manche però è andata benissimo. Sapevo di avere molto margine, mi sono detto di prendere il ritmo e tenerlo. E così è stato“.

Le ragioni della bella prestazione odierna: “Mi sentivo sempre in controllo, anche sul muro. Quest’anno abbiamo iniziato a lavorare in una direzione diversa rispetto al passato. Non si ha mai la certezza di essere sulla strada giusta, ma ora sono davvero felice di averla trovata“.

Dopo la conclusione della gara, l’azzurro aggiunge: “Mi spiace che i miei compagni non abbiano potuto fare la seconda manche, perché secondo me hanno anche loro un buon ritmo. Con lo slalom è sempre un po’ odio e amore e ora ci prepariamo per Gurgl, dove non ho ancora trovato il miglior feeling, ma ci proverò quest’anno“.