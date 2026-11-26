PAGELLE ITALIA-COREA DEL SUD 2-1 COPPA DAVIS 2026

Andrea Vavassori, 9: il migliore di giornata tra gli azzurri. Nel doppio decisivo, tra i giocatori in campo, era l’unico specialista di altissimo livello, reduce peraltro dalle ATP Finals. Fa la differenza a rete, dove a più riprese porta a scuola gli avversari asiatici. Benissimo in risposta dal lato destro (lui che, negli ultimi anni, aveva sempre risposto da sinistra insieme a Simone Bolelli), addirittura superlativo al servizio. Probabilmente era la partita più importante della carriera giocata finora: esame superato con carisma e personalità.

Matteo Berrettini, 8,5: in Coppa Davis non tradisce mai, è proprio il suo habitat naturale. Vive per serate come queste. Dopo un avvio un po’ timido, cresce con il passare dei minuti, trovando anche un’ottima incisività nel gioco di volo. L’Italia non può mai fare a meno del classe 1996, probabilmente neanche in singolare…

Lorenzo Musetti, 6,5: l’avversario era decisamente modesto, eppure, malgrado il bagel del primo set, ha trovato il modo di complicarsi la vita con un secondo parziale poco brillante e risolto solo al tie-break. La sensazione è che il carrarino senta ancora tanto il peso della maglia che indossa, faticando a gestire la pressione. Con il carneade Hong è andata bene, ma certi passaggi a vuoto non saranno perdonati al cospetto, chissà, di Mensik o Jodar.

Flavio Cobolli, 4,5: partiamo da un fatto. È vero che in Coppa Davis i valori si assottigliano, ma è altrettanto innegabile che il n.7 del mondo abbia perso contro il n.139. Il romano è arrivato a questo finale di stagione con le energie ormai al lumicino ed in condizioni fisiche tutt’altro che ottimali. Come era già accaduto alle ATP Finals di Torino, ci troviamo di fronte una versione di Cobolli ben distante da quella esplosiva e dirompente che lo aveva portato alla ribalta nel pieno della primavera. A questo punto si impone una riflessione per il capitano Filippo Volandri: l’Italia può permettersi un giocatore ben distante dalla forma ideale, seppur tra i primi 10 del mondo? E, al tempo stesso, può rinunciare ad un Berrettini che in questo contesto rappresenta una certezza cui affidarsi ad occhi chiusi? Peraltro una ipotetica esclusione di Cobolli, avrebbe come conseguenza quella di schierare Musetti da n.1, magari contro Lehecka o, perché no, Zverev/Alcaraz…La coperta rischia di rivelarsi comunque corta: da valutare se il fisico di Berrettini reggerebbe al doppio impegno nella medesima giornata.

Filippo Volandri, 7: chi vince ha sempre ragione. In particolare si è rivelata azzeccata la scelta di puntare su Berrettini/Vavassori in doppio, rinunciando a Bolelli.