CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra Arthur Fery e Alexander Zverev, secondo singolare di Gran Bretagna-Germania, quarto di finale di Coppa Davis 2026. Il numero 1 al mondo è pronto per difendere i colori della sua nazione, in un match che potrebbe risultare decisivo per approdare in semifinale.

Zverev, oltre a Carlos Alcaraz, è probabilmente il tennista più in forma del circuito in questo momento: dopo aver vinto i suoi primi due titoli Slam quest’anno (Roland Garros e US Open) ed essere diventato numero 1 del mondo, ha partecipato alle ATP Finals, perdendo in due set all’ultimo atto contro lo stesso Alcaraz. Il torneo del tedesco era stato perfetto fino alla finale: tre vittorie durante il Round Robin, contro Rafael Jodar, Ben Shelton e Arthur Fils, e successo in semifinale in due set contro Daniil Medvedev. Ora Zverev è pronto a rappresentare la Germania, con un solo grande obiettivo: riportare a casa la coppa, che la nazione teutonica non vince addirittura dal 1993 (unica vittoria da Germania riunificata). La carriera del numero 1 in Coppa Davis però non è al livello di quella fatta in singolo durante il circuito ATP: per lui 17 partite giocate (16 in singolo), con 11 vittorie e 6 sconfitte.

Così come per Zverev, anche l’anno di Fery è stato indimenticabile: da giocatore prevalentemente impegnato nei Challenger, ora gareggia in modo definitivo nel circuito ATP Tour. Oltre alla finale dell’ATP 250 di Winston-Salem, raggiunta e poi persa contro Ignacio Buse in due set, il britannico ha toccato i picchi del suo tennis addirittura durante gli Slam. Fery è infatti partito molto bene agli Australian Open, raggiungendo da qualificato il secondo turno (battendo anche Cobolli al primo), ma il suo più grande capolavoro è stato a Wimbledon: dopo essere approdato nel tabellone principale tramite una wild card, il britannico si è spinto fino in semifinale, per poi perdere in tre set proprio contro Zverev. Per quanto riguarda la Coppa Davis, Fery conta solo due presenze con la Gran Bretagna, entrambe vinte.

Qualora la squadra tedesca dovesse vincere anche il primo singolare, Zverev sarebbe la soluzione perfetta per approdare direttamente alle semifinali. Il numero 1 del mondo, nonostante qualche acciacco, parte ampiamente con i favori del pronostico. Se vorrà avere qualche chance, il britannico dovrà cercare di imitare la performance di Alcaraz nella finale delle ATP Finals: dovrà infatti essere molto bravo a variare spesso il suo gioco, mettendo così fuori ritmo il fuoriclasse tedesco. Anche i precedenti sorridono a Zverev: i due tennisti si sono sfidati solo due volte, con il tedesco vincitore entrambe le volte.

Il match si giocherà alla BolognaFiere Arena e sarà il secondo di giornata, dopo la prima sfida di singolare della tie, a partire dalle ore 10.00. Per non perdervi neanche un aggiornamento potete seguire la Diretta Live testuale della partita qui su OA Sport. Vi aspettiamo!