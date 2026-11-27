Il massimo torneo continentale si presenta al giro di boa della prima fase: si disputano domani i match valevoli per la terza giornata dello Stage Group della Champions League femminile. Le quattro formazioni italiane sono chiamate ad affrontare impegni chiave per il proprio cammino.

Ad aprire la giornata sarà la SIS Roma che sul campo del Sabadell proverà a dare continuità al successo ottenuto nell’ultimo turno contro il Rapallo Pallanuoto. La formazione allenata da Marco Capanna si è rinnovata in maniera significativa e sta costruendo la sua nuova identità di partita in partita. Il compito delle capitoline si presenta ai limiti del proibitivo contro una formazione iberica che è tornata a essere assoluta protagonista sul mercato e ha allestito una corazzata in grado di puntare al titolo o di essere almeno la pretendente più autorevole a sfidare l’Olympiacos detentore.

Cruciale trasferta in Grecia per l’Ekipe Orizzonte. La formazione etnea sfida, infatti, fischio d’inizio previsto alle 19:00, l’Ethnikos in una partita che rappresenta già un dentro o fuori. Le prime due sconfitte obbligano infatti le siciliane a conquistare l’intera posta in palio e a sperare contemporaneamente in un passo falso del Terrassa sul campo dell’Olympiacos per poi provare a giocarsi il tutto per tutto nello scontro diretto casalingo contro la formazione iberica. Indispensabile però ritrovare la squadra grintosa e capace di quella proverbiale cattiveria agonistica che fin qui è riuscita a mostrare solamente in campionato.

Rappresenta uno snodo cruciale il match interno che la Pallanuoto Trieste affronta, fischio d’inizio previsto alle 19:30, contro il Sant Andreu. La formazione spagnola, dopo aver ridimensionato l’organico a causa di problemi finanziari, proverà a vendere cara la pelle, ma le ragazze allenate da Paolo Zizza non possono fare sconti e devono capitalizzare al massimo ogni opportunità casalinga per alimentare le legittime ambizioni di ingresso ai quarti di finale.

Esame ai limiti del proibitivo per il Rapallo Pallanuoto. La formazione ligure attende infatti il Ferencvaros, compagine che annovera nel proprio roster elementi di classe assoluta come il trio Plevritou, Ortiz e Keszthelyi. Capitan Bianconi proverà ancora una volta a essere faro di una formazione che punta a crescere in vista della fase decisiva dell’annata in quello che è il primo anno del nuovo ciclo tecnico.