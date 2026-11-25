La nona giornata consegna agli atti la conquista del primato solitario in classifica della Pro Recco. I liguri superano in trasferta la neopromossa Lazio e sopravanzano l’AN Brescia, che nel big match espugna la Zanelli battendo la Rari Nantes Savona solamente dopo i tiri di rigore.

La Pro Recco non accenna a voler rallentare la propria corsa e, grazie al 18-10 con cui supera la neopromossa Lazio Nuoto ad Acilia, conquista il primato solitario in classifica. I liguri, dopo aver subito la rete in apertura, piazzano un mortifero 5-1 che consente loro di indirizzare l’andamento della contesa e vanno poi via in progressione.

L’AN Brescia non riesce a tenere il passo della capolista perché alla Zanelli ha bisogno dei tiri di rigore per domare la Rari Nantes Savona 14-12 nel big match. Gli ospiti partono male, crescono alla distanza in maniera prepotente e sembrano in controllo delle operazioni, ma nel quarto parziale subiscono la reazione dell’orgogliosa formazione ligure che impatta 9-9 con il missile all’angolino di Occhione. Nella serie dei rigori è proprio lo sfortunato numero 5 biancorosso a sbagliare il tiro decisivo, ipnotizzato da Baggi Necchi.

Una partenza devastante, 7-2 il punteggio con cui si conclude il parziale inaugurale, consente alla Pallanuoto Trieste di superare 17-12 il Circolo Canottieri Ortigia e difendere la quarta posizione pur con una partita in più. Nell’anticipo del martedì il Circolo Nautico Posillipo, che centra così la quinta affermazione consecutiva tra campionato ed Euro Cup, piega il Telimar 12-9. I partenopei, spinti dai poker di Foskolos e Balzarini, escono fuori alla distanza e piazzano il break decisivo nel finale del terzo parziale con l’uno due firmato da Balzarini e dal rigore trasformato da Cuccovillo.

Conquista tre punti di capitale importanza la De Akker Bologna. I felsinei piegano 14-13 l’AC Group Circolo Canottieri Napoli e inanellano la terza vittoria del loro torneo, mentre i partenopei portano a sei la striscia di sconfitte consecutive. Una partita nella quale i padroni di casa dettano con costanza il ritmo delle operazioni vive il suo epilogo quando, a poco più di un minuto e mezzo dalla conclusione, Campopiano, top scorer dei suoi con un poker, firma il gol della vittoria per poi fallire poco dopo il rigore del possibile +2. Non basta ai partenopei la prova di uno straripante Manzi, autore di sette reti.

In zona salvezza conquista due punti che valgono oro la Training Academy Olympic Roma. La formazione allenata da Mario Fiorillo, sospinta dai sei centri dello scatenato De Robertiis, piega la Roma Vis Nova 18-16 dopo i tiri di rigore, serie in cui sono decisivi gli errori dal dischetto di Muscat e Antonucci. Nel derby ligure l’Iren Genova Quinto accelera nella ripresa e piazza il break decisivo grazie a cui stende il Chiavari Nuoto 15-11.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2026-2027

Risultati 9ª giornata – Sabato 21 novembre

Martedì 24 novembre

CN Posillipo-Telimar 12-9

Mercoledì 25 novembre

De Akker-AC Group Canottieri Napoli 14-13

Training Academy Olympic Roma-Roma Vis Nova Pallanuoto 18-16 dtr (14-14)

Pallanuoto Trieste-CC Ortigia 1928 17-12

RN Savona-AN Brescia Team 14-12 dtr (9-9) – diretta su Rai Sport

SS Lazio Nuoto-Pro Recco Waterpolo 10-18

21:00 Iren Genova Quinto-Chiavari Nuoto 15-11

Classifica

PRO RECCO 27

AN BRESCIAA 26

RN SAVONA* 22

PALLANUOTO TRIESTE** 20

CN POSILLIPO 15

SS LAZIO NUOTO 12

CC ORTIGIA 1928 11

SC QUINTO 10

TELIMAR* 9

DE AKKER BOLOGNA 9

ROMA VIS NOVA 8

CC NAPOLI* 7

CHIAVARI NUOTO 5

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 5

* = una partita in meno

** = una partita in più