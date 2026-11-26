Pallanuoto
Pallanuoto, i migliori italiani della nona giornata di A1: l’uragano Manzi non salva il C.C. Napoli. De Robertis trascina l’Olympic
La nona giornata del campionato di Serie A1 maschile si conclude con la conquista del primato solitario della Pro Recco. I liguri domano la Lazio e sfruttano il successo ai rigori del Brescia contro il Savona. Lo stratosferico Manzi non salva il C.C. Napoli da una nuova sconfitta, mentre lo scatenato De Robertis trascina l’Olympic verso un successo ai rigori di capitale importanza.
I MIGLIORI ITALIANI DELLA NONA GIORNATA DI A1
Manzi
Mette a referto una prova stellare che non evita ai giallorossi un nuovo passo falso. Chiude con sette gol e nel finale di terzo tempo diventa letteralmente incontenibile quando, con tre reti consecutive, riporta i suoi dal 12-8 al 12-11.
De Robertis
Ritrova la vena realizzativa nel momento più delicato dell’annata. Sfodera una prestazione maiuscola conclusa con sei reti ed è il trascinatore della truppa allenata da Mario Fiorillo. Il ritorno al successo, pur se ai rigori, porta la sua firma.
Occhione
Non rappresenta più una sorpresa, ma una piacevolissima realtà. Continua a crescere di partita in partita e diventa sempre più il leader assoluto, insieme all’eterno Del Lungo tra i pali della sua squadra. Sbaglia il rigore decisivo, ma è doveroso dire che solo chi non si presenta dal dischetto non sbaglia un tiro dai cinque metri.
Baggi Necchi
Gioca solamente la seconda partita al rientro dall’infortunio che l’ha tenuto lontano dai campi per quattro mesi. Si prende l’onore di firmare la vittoria dei suoi parando il rigore di Occhione al termine di una buona prestazione.