Carlos Alcaraz ha vinto le prime due partite della fase a gironi delle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori tennisti di questa annata agonistica. Il fuoriclasse spagnolo ha regolato lo statunitense Frances Tiafoe e il russo Daniil Medvedev, balzando al comando del proprio girone e garantendosi la qualificazione alle semifinali, in attesa di affrontare Flavio Cobolli nella giornata di venerdì 20 novembre.

I risultati conseguiti dal numero 3 del mondo sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino hanno permesso di guadagnare 400 punti: ogni successo nel round robin assicura 200 punti e l’iberico si è issato a quota 6.500 punti, blindando in maniera definitiva il terzo posto nel ranking ATP a fine stagione. Alcaraz non può più essere scavalcato dallo statunitense Ben Shelton, anche se l’americano dovesse alzare al cielo il trofeo nel capoluogo piemontese e lo spagnolo perdesse tutti gli incontri.

Al momento il 23enne si trova a 1.450 lunghezze di distacco da Jannik Sinner, già certo del secondo posto nella graduatoria internazionale alle spalle del tedesco Alexander Zverev (al momento primo con 9.720 punti). Carlos Alcaraz può avvicinarsi ulteriormente al nostro portacolori, le fisionomie del divario saranno le seguenti: 1.450 punti in caso di ko contro Cobolli e in semifinale, 1.250 in caso di vittoria contro Cobolli e sconfitta in semifinale, 1.050 in caso di ko contro Cobolli e sconfitta in finale, 550 in caso di ko contro Cobolli e vittoria del torneo, 350 in caso di trionfo da imbattuto.

DISTACCO ALCARAZ-SINNER RANKING ATP

Distacco attuale: 1.450 punti.

In caso di sconfitta con Cobolli e sconfitta in semifinale: 1.450 punti.

In caso di vittoria con Cobolli e sconfitta in semifinale: 1.250 punti.

In caso di sconfitta con Cobolli e sconfitta in finale: 1.050 punti.

In caso di sconfitta con Cobolli e vittoria del torneo: 550 punti.

In caso di vittoria con Cobolli e vittoria del torneo: 350 punti.