Carlos Alcaraz ha sconfitto Daniil Medvedev con il punteggio di 6-2, 6-4 nella fase a gironi delle ATP Finals, anche se sul 2-1 del secondo set ha dovuto chiamare un medical time-out per un fastidio alla coscia. Il fuoriclasse spagnolo ha fatto un punto della situazione in conferenza stampa: “È stata una partita davvero solida. Ho giocato un ottimo tennis dall’inizio alla fine. Dal punto di vista tattico ero molto ben preparato e sono davvero contento del livello che ho espresso oggi“.

Il numero 3 del mondo si è soffermato sulla criticità fisica: “Sento un pochino di dolore, non voglio mentire. Stavo giocando molto bene e all’improvviso ho avvertito un piccolo problema alla parte posteriore della coscia, ma è stato qualcosa di lieve. Da quel momento fino alla fine della partita sono comunque riuscito a giocare un ottimo tennis, concentrandomi su altre cose“.

Il tennista iberico ha spiegato i correttivi apportati in quel momento: “Ho provato a rimanere rilassato e a non essere troppo aggressivo negli spostamenti. Pensavo a essere aggressivo con il gioco e mi concentravo continuamente sui miei colpi. In questo momento mi sento abbastanza bene. Vedremo con il mio team e con il fisioterapista. Credo che il resto della giornata e domani saranno molto importanti”.

Carlos Alcaraz ha poi aggiunto: “L’infortunio mi ha fatto capire che cosa è davvero importante. Non è vincere, non è vincere o perdere le finali dei tornei. È semplicemente poter giocare a tennis. Ogni volta che posso scendere in campo e competere in salute è un regalo. Quando lo capisci, tutto diventa più semplice. Mi diverto e per la maggior parte del tempo non mi sento sotto stress in campo. Questo mi permette di affrontare i problemi in modo diverso, con più calma“.