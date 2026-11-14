Calcio
Calcio, Nations League: Danimarca corsara in Portogallo, la Norvegia regola il Galles
Sorpresa nel Gruppo 4 della Lega A della Nations League 2026-2027 di calcio: il Portogallo, già qualificato ai quarti, non riesce a conquistare il primo posto nel girone con un turno d’anticipo. I lusitani cadono in casa per 1-4 contro la Danimarca, che si porta a -3 in classifica passando in vantaggio negli scontri diretti, ribaltando il 2-4 interno del match d’andata.
Attenzione, però, alla Norvegia, che batte per 3-1 il Galles e sale a quota 6 in classifica, a -3 dalla Danimarca: qualora i norvegesi dovessero vincere in casa dei danesi nell’ultima giornata, allora si qualificherebbero ai quarti, grazie al vantaggio negli scontri diretti con la Danimarca (vittoria interna per 3-2 nel match d’andata).
In Lega B, invece, nel Girone 2, Irlanda del Nord ed Ungheria si giocheranno la promozione nello scontro diretto dell’ultima giornata, a cui i nordirlandesi arrivano con un punto di vantaggio grazie alla vittoria di misura per 1-0 ai danni dell’Ucraina, alla quale i magiari replicano con il successo in Georgia per 0-2.
Nel Girone 3, invece, arriva l’aritmetica promozione dell’Austria in Lega A, grazie all’affermazione con il minimo scarto sull’Irlanda, battuta per 1-0. Gli austriaci sono ormai irraggiungibili per il Kosovo, bloccato sullo 0-0 da Israele: i balcanici staccano l’Irlanda al secondo posto e restano in corsa per gli spareggi promozione.
Nel Girone 4, infine, la Svezia vince lo scontro diretto con la Bosnia Erzegovina per 3-2 e festeggia la promozione nella categoria superiore. I balcanici, comunque, hanno la certezza di disputare i play-off per salire in Lega A, dato che la Polonia cade in Romania, sconfitta per 2-1 dai padroni di casa.