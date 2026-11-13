Calcio, il Belgio vince in Turchia in Nations League e resta in corsa per i quarti nel girone dell’Italia

Nella giornata riservata alla Nations League di calcio in cui l’Italia supera la Francia per 3-1, nello stesso girone degli azzurri il Belgio passa in Turchia per 1-2 e resta ancora in corsa per i quarti di finale: i belgi saranno obbligati a sconfiggere l’Italia nell’ultima giornata per passare il turno.

Gli azzurri, invece, avranno a disposizione due risultati su tre per ottenere la qualificazione ai quarti di finale. Vincendo in Belgio l’Italia sarà certa del primo posto, mentre con un pareggio avrà comunque staccato il pass per la fase ad eliminazione diretta.

L’Italia potrebbe qualificarsi anche in caso di sconfitta, a patto che la Francia perda contemporaneamente in casa con la Turchia: questa, inoltre, è l’unica combinazione che estrometterebbe dai quarti di finale i transalpini, che sarebbero invece qualificati con qualsiasi altra combinazione.

Definite entrambe le qualificate ai quarti, invece, nel Gruppo 3: la Spagna passa in Cechia per 0-2 e resta a punteggio pieno, mentre l’Inghilterra piega per 2-1 la Croazia e rimane a -3 dagli iberici. Gli spagnoli potranno contare su due risultati nello scontro diretto interno con gli inglesi per conquistare il primo posto.

Nella Lega C, invece, nel Gruppo 1 l’Albania piega per 2-0 la Finlandia e resta in testa a quota 12, mentre la Bielorussia passa per 0-2 in casa di San Marino ed è seconda a -2: tutto si deciderà all’ultima giornata con lo scontro diretto sul campo neutro di Budapest, con gli albanesi che sarebbero promossi anche in caso di pareggio.

Nel Gruppo 2, invece, festeggia la promozione in Lega B il Montenegro, che piega per 2-1 la Lettonia e conquista aritmeticamente il primo posto con 13 punti, mentre Cipro pareggia per 1-1 in Armenia e si assicura il diritto di giocare gli spareggi per la promozione nella lega superiore.