Calcio, Davide Frattesi non sarà a disposizione per Belgio-Italia in Nations League

Il traguardo dei quarti di finale di Nations League è un obiettivo, ma sarà il campo a stabilire se gli azzurri sapranno raggiungerlo. Domenica, a Bruxelles, l’Italia affronterà il Belgio nell’ultima giornata del girone con un vantaggio non trascurabile: per qualificarsi le basterà un pareggio. Un margine che, in una gara dal peso così rilevante, non autorizza tuttavia alcuna distrazione.

La squadra di Mancini arriva all’appuntamento con il morale alto. Il successo contro la Francia, maturato giovedì sera, ha restituito entusiasmo all’ambiente e ha portato, almeno per il momento, la Nazionale in testa al raggruppamento. Ieri il gruppo è tornato ad allenarsi, con lo sguardo già rivolto alla trasferta belga, dove il margine di errore sarà minimo.

A complicare la preparazione, però, è arrivata una notizia poco gradita. Il CT dovrà infatti rinunciare a Davide Frattesi, uno dei migliori in campo contro i francesi, costretto a lasciare il ritiro per un risentimento muscolare.

L’assenza del centrocampista della Lazio non è di poco conto: la sua energia e i suoi inserimenti si erano rivelati determinanti nella serata di giovedì, e sostituirlo in una partita decisiva sarà uno dei principali nodi che Mancini dovrà sciogliere nelle prossime ore.