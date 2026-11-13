Calcio, Olanda a valanga contro la Grecia e Germania a segno contro la Serbia in Nations League

È una notte da ricordare quella che chiude la quinta giornata della Nations League, tra valanghe di gol e verdetti importanti nella corsa ai quarti di finale. La copertina spetta di diritto all’Olanda di Xavi, che alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam travolge la Grecia con un netto 7-0.

La partita prende una direzione precisa già nel primo tempo, giocato a ritmi forsennati: Summerville sblocca il risultato dopo appena sei minuti, prima di lasciare la scena a un Tijjani Reijnders in stato di grazia. L’ex centrocampista del Milan firma una straordinaria tripletta tra il 12′ e il 33′, mentre Jurriën Timber cala il poker prima dell’intervallo. Nella ripresa gli Oranje non rallentano e completano la goleada con la seconda rete personale di Timber al 59′ e il sigillo del romanista Donyell Malen al 61′. Un successo che consolida il primato solitario degli olandesi nel Gruppo 2 di Lega A, in attesa dello scontro diretto con la Germania.

La Mannschaft, dal canto suo, non perde terreno e risponde con una prova di forza sul campo dello Stadion Rajko Mitić di Belgrado. La Germania di Jürgen Klopp supera la Serbia per 3-1, indirizzando la gara già al 3′ grazie a un’autorete di Srdjan Babic e raddoppiando all’14’ con una giocata di grande qualità firmata Florian Wirtz. In avvio di ripresa Brajan Gruda cala il tris al 50′, rendendo vano il tentativo di riscatto dello stesso Babic, che sei minuti più tardi accorcia le distanze. Nel finale, la Serbia perde la lucidità e termina la partita in nove uomini: al 76′ Dragojevic viene espulso con un rosso diretto dopo l’intervento del VAR per un duro fallo su Kimmich, mentre all’89’ tocca a Zivkovic lasciare anzitempo il terreno di gioco. Per i tedeschi arrivano così tre punti preziosi, che consentono di restare in piena corsa per la qualificazione.

In Lega B, la Scozia sfrutta il fattore campo e supera 2-1 la Macedonia del Nord a Hampden Park, al termine di una sfida combattuta. Decisamente meno emozioni a Maribor, dove Slovenia e Svizzera non vanno oltre lo 0-0. Un pareggio senza particolari spunti, ma sufficiente agli elvetici di Murat Yakin per festeggiare la promozione matematica in Lega A con una giornata d’anticipo.

Non mancano le sorprese neppure nei gruppi inferiori. In Lega C spicca il successo dell’Islanda, che a Plovdiv travolge 5-0 una Bulgaria irriconoscibile. Vittoria esterna anche per l’Estonia, che espugna il Lussemburgo di misura (1-0), mentre la Moldavia supera 2-1 il Kazakistan nell’anticipo delle 18:00, approfittando anche dell’espulsione che condiziona il finale degli ospiti. Si ferma invece la Slovacchia, bloccata sul 2-2 a Košice dalle Isole Fær Øer, capaci di strappare un pareggio prezioso.

A completare il programma della giornata sono le sfide di Lega D: Andorra si aggiudica il confronto con Gibilterra imponendosi per 2-0, mentre l’Azerbaigian conquista una vittoria di misura (1-0) sul campo del Liechtenstein.