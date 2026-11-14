Vallefoglia fa festa a Pesaro: settima vittoria e una notte sul podio della Serie A1

La Megabox Ond. Savio Vallefoglia si appresta a trascorrere una dolce notte da terza della classe. Al Pala Megabox di Pesaro la squadra di Andrea Pistola batte Il Bisonte Firenze per 3-1 (25-23, 25-21, 20-25, 25-21) nell’anticipo della nona giornata di Serie A1 femminile. Dopo il successo al tie-break sul campo di Busto Arsizio, le marchigiane salgono a 20 punti, uno in più di Chieri, che deve ancora giocare. Le toscane restano a 4 punti e incassano la settima sconfitta consecutiva, nonostante i 25 punti di Bianca Cugno, miglior realizzatrice della serata.

Il primo set si gioca a strappi. Vallefoglia arriva sul 10-7, Firenze ricuce e resta a contatto fino al 16-15. La Megabox prova di nuovo a scappare sul 22-19, ma Il Bisonte si rifà sotto e costringe Pistola a fermare il gioco sul 23-22 e sul 24-23. Le padrone di casa chiudono 25-23 e ripartono con più decisione: nel secondo set salgono subito sull’8-3. Il muro toscano tiene aperto il parziale con 5 punti diretti, ma Firenze non riesce a risalire oltre il 19-17. Vallefoglia torna a +4 sul 21-17 e si porta sul 2-0 con il punteggio di 25-21.

Firenze cambia passo nel terzo set. Con Aneta Zojzi e Paulina Damaske dall’inizio, le ospiti prendono il largo dal 5-2 al 17-13. La Megabox fatica a mettere palla a terra, si ferma al 29% in attacco e non riesce a ricucire. Il Bisonte arriva sul 21-18 e chiude 25-20, riaprendo la partita. Le toscane partono meglio anche nel quarto, vanno avanti 8-5 e conservano un punto di margine sul 16-15. Stavolta però Vallefoglia ribalta con veemenza il set: dall’inseguimento passa a condurre 21-18, trovando nel muro, autore di 4 punti nel parziale, la risorsa per spezzare l’equilibrio. Firenze torna a due lunghezze sul 23-21, ma la Megabox non cede più un punto e chiude 25-21.

Elizaveta Kochurina è l’MVP con 13 punti, 3 ace e 3 muri. Erblira Bici guida Vallefoglia con 20 punti e 4 muri; dalla panchina arrivano anche i 7 punti di Alessia Bolzonetti, schierata dall’inizio del quarto set. A Firenze non bastano il 50% in attacco di Cugno, gli 11 punti di Zojzi e i 5 muri di Nika Milosic: Il Bisonte vince il confronto a muro (13-10), ma paga 19 errori al servizio e una ricezione positiva inferiore a quella delle marchigiane (48% contro 62%).