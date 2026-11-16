Calcio a 5
Calcio a 5, i migliori italiani della 8a giornata di Serie A: Feverati eroe del weekend, doppiette d’autore per Gallocchio e Arillo
L’ottava giornata della Serie A 2026-2027 di calcio a 5 è andata in archivio regalando gol, spettacolo e molte indicazioni interessanti anche in ottica azzurra. La qualificazione colta qualche giorno fa dalla squadra di Salvo Samperi, approdata all’Elite Round verso i Mondiali 2028, non deve comunque far abbassare lo sguardo sulla selezione tricolore: ecco quindi quali sono stati i migliori italiani dell’ultimo turno del massimo campionato nazionale di futsal.
La copertina di questo weekend non può che andare a Francesco Feverati. Il portiere del Petrarca è il protagonista assoluto della prima vittoria casalinga stagionale dei patavini, capaci di piegare 5-4 la Feldi Eboli al termine di una gara vibrante. Feverati non si limita a blindare la porta con una serie di interventi prodigiosi, ma si mette in proprio firmando direttamente dalla propria area di rigore la rete del definitivo sorpasso a due minuti dalla fine. Con lui, a “spingere” ulteriormente in alto i veneti, Giacomo Gallocchio: autore di una doppietta pesantissima che suona la carica nella rimonta padovana rendendo vano il doppio vantaggio iniziale della Feldi firmato dall’altro azzurro in grande spolvero, ossia Lorenzo Etzi.
Giornata da ricordare a livello realizzativo anche per Attilio Arillo. Il pivot del Napoli si carica sulle spalle i partenopei nella folle e spettacolare sfida contro la Came Treviso: la sua doppietta nella ripresa rimette in carreggiata gli azzurri prima del definitivo 6-9 in favore dei veneti, protetti nel finale dalle respinte decisive di Lorenzo Politano, impeccabile nel disinnescare il power play napoletano.
Spostandosi di molti chilometri a sud, prosegue la marcia solitaria in vetta della Meta Catania, che passa a Capurso con un netto 0-6. Nel secondo tempo c’è forte l’impronta italiana nel dilagare di elementi come Michele Podda, Giovanni Pulvirenti e Maurizio Silvestri: tutti capaci di andare a referto per far brillare il collettivo siciliano.
A chiudere il quadro dei migliori italiani dell’8a giornata, Francesco Volonnino: nell’affermazione del suo Benevento per 9-2 sul Giovinazzo, spicca una sua doppietta di capitale importanza per consentire ai sanniti di indirizzare la partita.