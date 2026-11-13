Calcio a 5, Catania sempre più sola in vetta. L84 frena, Came Treviso sorprende Napoli

Il Friday Night che apre l’ottava giornata dopo la sosta per le nazionali conferma lo spettacolo del campionato. La capolista Covei Meta Catania Bricocity ha espugnato il PalaLagravinese di Sammichele di Bari con un netto 6-0 sul GTS Global Work Capurso. Hanno segnato Siqueira (6′), Luquinas (18′), poi un tris tra il 33′ e il 37′ con Silvestri, Pulvirenti e Albertico, e infine Musumeci al 39‘.

Il Benevento travolge il Giovinazzo. Al Palatedeschi la GG Team Wear Benevento 5 ha vinto 9-2 contro il Defender Giovinazzo. Tra i marcatori di casa ci sono le doppiette di Volonnino (23′ e 32′) e Lamas (29′ e 37′), con Barichello, Rosato, Rizzi e Pires. Per gli ospiti doppietta di Difonzo (12′ e 35′).

L84 e Sandro Abate si dividono la posta. Al Pala Maggiore di Leini finisce 3-3 tra neroverdi e irpini. I padroni di casa sono andati a segno con Schiochet (9′) e con la doppietta di Terry, che ha segnato al 35′ e poi al 39’33’’ per il pari finale. Per gli ospiti in rete Everton (17′), Borruto (31′) e Alex (37′).

Pazzesco al PalaVesuvio. Il match con più gol della serata è Napoli Futsal-Came Treviso, che finisce 6-9 con un successo esterno per gli ospiti. Per il Treviso tripletta di Luizinho (14′, 31′ e 39′), doppiette di Linhares e Japa Vieira, gol di Donin e un’autorete. Il Napoli aveva risposto con Turmena, Guilhermão, Bocão e Arillo (doppietta), ma non è bastato.

Pari a San Rufo. Finisce 2-2 tra Sporting Sala Consilina e Active Network. La doppietta di Brunelli (12′ e 38′) tiene a galla i padroni di casa, mentre per gli ospiti segnano Calvanese (17′) e Ricci (32′).

Catania è sempre più solo in vetta con 24 punti in otto match, otto vittorie su otto, 41 gol fatti e 9 subiti. Dietro, il Napoli Futsal è secondo a 17 punti, nonostante la sconfitta di stasera. Seguono L84 Torino (16, con una partita in meno), Came Treviso (16) e Sporting Sala Consilina (13). Chiudono la zona alta della graduatoria la GG Team Wear Benevento 5 a 12 e il Sandro Abate a 11. Domani chiuderanno il turno le sfide Fortitudo Pomezia-Roma 1927 e Vinumitaly Petrarca-Feldi Eboli.