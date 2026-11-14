Calcio a 5, il Petrarca fa la voce grossa in Serie A. Pari e Patta fra Fortitudo Pomezia e Roma

Il turno numero 8 della stagione regolare 2026-2027 della Serie A di calcio a 5 è andato ufficialmente in archivio, con le partite di sabato 14 novembre che hanno consegnato agli archivi una vittoria interna e un pareggio.

Fa la voce grossa il Petrarca: i veneti battono 5-4 la Feldi Eboli, in un match ricco di gol deciso – in rimonta – dalla doppietta di Gallocchio e dalle zampate di Feverati, capace di parare tutto fra i propri pali e di colpire dalla distanza una Feldi Eboli che ha provato il tutto per tutto per imporsi nella gara salvo poi tornare a casa a mani vuote.

Finisce invece con un pirotecnico 3-3 l’incrocio tra Fortitudo Pomezia e Roma. Matteus da una parte e Fortino dall’altra vestono i panni dei mattatori siglando una doppietta a testa; prima delle loro segnature era arrivato il botta e risposta sull’asse Cutrupi-Sacon.

La Serie A 2026-2027 di calcio a 5 tornerà con il 9° turno, che si disputerà fra venerdì 20 e sabato 21 novembre concludendosi però addirittura il lunedì 30 novembre con il posticipo della L84 Torino in casa del Giovinazzo.

SERIE A KINTO: RISULTATI, CLASSIFICHE E PROSSIMI TURNI