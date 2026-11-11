Calcio a 5: Italia, missione compiuta! Primo passo fatto verso i Mondiali 2028

L’Italia del calcio a 5 stacca il pass per l’Elite Round di qualificazione ai Mondiali 2028. La notizia che arriva dopo la serata chiusasi con il 3-0 sul Kosovo a Barletta è confortante: non solo per la fredda cronaca, ma anche per come il percorso si è materializzato.

Dopo gli Europei dell’inizio dell’anno, avventura positiva terminata ai quarti di finale contro l’ingiocabile Spagna, la nazionale allenata da un Salvo Samperi sempre più coinvolto nel progetto ha intrapreso un processo di cambiamento importante.

Età media abbassata e volontà di uno stile di gioco più “moderno” con un futsal che strizza l’occhio alla propositività cercando comunque l’equilibrio.

Come sempre in questo caso non mancano dei “passaggi di crescita”, ma le vittorie si sono materializzate: 3-2 alla Georgia, 3-4 in casa del Kosovo a Pristina e il risultato di stasera. Un totale di 9 punti in tre gare: percorso – appunto – netto.

L’obiettivo ora sarà quello di arrivare all’Elite Round con ancora più carattere e organizzazione per centrare quei Mondiali che all’Italia mancano addirittura dal 2016. Prima il sorteggio del 20 maggio 2027, per conoscere poi quali saranno le avversarie di Musumeci e compagni, poi le partite fra settembre e dicembre del 2027.

La strada è tracciata: Samperi fa da guida e il gruppo lo segue.