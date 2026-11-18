Simone Bolelli ed Andrea Vavassori sono aritmeticamente eliminati dalle ATP Finals 2026: le residue speranze di qualificazione alle semifinali della coppia azzurra sono state cancellate dalla vittoria al match tiebreak dei tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz sullo spagnolo Marcel Granollers e sull’argentino Horacio Zeballos.

Gli azzurri sono stati sconfitti quest’oggi dallo statunitense Christian Harrison e dal britannico Neal Skupski, e chiuderanno il Gruppo Mark Woodforde al quarto ed ultimo posto: la coppia italiana è sul fondo della classifica senza vittorie, e nell’ultima giornata affronteranno i teutonici Krawietz/Puetz.

I tedeschi, invece, sono già certi del primo posto: a giocarsi l’altro pass per le semifinali nello scontro diretto saranno Granollers/Zeballos e Harrison/Skupski. Gli azzurri, anche in caso di vittoria, saranno ultimi, avendo perso lo scontro diretto contro entrambe le coppie che potrebbero chiudere il girone con una sola vittoria.

CLASSIFICA ATP FINALS 2026

Gruppo Mark Woodforde

1 Kevin Krawietz/Tim Puetz 2 vittorie (Percentuale set vinti: 80.00% Percentuale game vinti: 67.57%) QUALIFICATI

2 Marcel Granollers/Horacio Zeballos 1 vittoria (Percentuale set vinti: 60.00% Percentuale game vinti: 48.78%)

3 Christian Harrison/Neal Skupski 1 vittoria (Percentuale set vinti: 50.00% Percentuale game vinti: 45.71%)

4 Simone Bolelli/Andrea Vavassori 0 vittorie (Percentuale set vinti: 0.00% Percentuale game vinti: 38.46%)