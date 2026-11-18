Flavio Cobolli affronterà Frances Tiafoe nel secondo incontro delle ATP Finals, in programma stasera (non prima delle ore 20.30): dopo aver perso all’esordio contro il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 7-6(4), 6-3, il numero 6 del mondo tornerà in campo alla Inalpi Arena di Torino per fronteggiare il temibile statunitense, battuto due giorni fa da Carlos Alcaraz. Si tratta di una partita di fondamentale importanza per continuare a inseguire la qualificazione alle semifinali, riservata ai primi due classificati del girone.

Una vittoria di Cobolli, accompagnata da un’affermazione di Alcaraz contro Medvedev, sarebbe cruciale per avere delle concrete ambizioni, anche se poi occorrerà fare risultato contro lo spagnolo nella partita di venerdì 20 settembre e sperare in alcuni incroci favorevoli. In caso di affermazione contro Tiafoe e successo di Medvedev contro Alcaraz, l’azzurro sarebbe obbligato a battere il numero 3 del mondo tra due giorni.

Una sconfitta contro Tiafoe lo terrebbe matematicamente in vita soltanto in caso di affermazione di Medvedev contro Alcaraz, ma la situazione sarebbe disperata. Un eventuale ko contro l’americano, affiancato dalla vittoria di Alcaraz su Medvedev, sancirebbe l’immediata eliminazione del tennista romano. Di seguito il quadro dettagliato delle combinazioni che permetterebbero a Cobolli di qualificarsi alle semifinali.

FLAVIO COBOLLI SI QUALIFICA ALLE SEMIFINALI SE…

– Batte Tiafoe e Alcaraz.

– Batte Tiafoe in due set e poi perde contro Alcaraz in 3 set, ma Alcaraz batte Medvedev in due set e poi perde contro Tiafoe in due set.

– Perde contro Tiafoe in 2 set, Medvedev batte Alcaraz in 2 set, Cobolli batte Alcaraz in due set e Medvedev batte Tiafoe in due set. Si andrebbe al quoziente game per il secondo posto tra Cobolli, Tiafoe e Medvedev.

– Perde contro Tiafoe in tre set, Medvedev batte Alcaraz in due set, Cobolli batte Alcaraz in due set e Medvedev batte Tiafoe.

– Perde contro Tiafoe in due set, Medvedev batte Alcaraz in tre set, Cobolli batte Alcaraz in due set e Medvedev batte Tiafoe in due set, Si andrebbe al quoziente game per il secondo posto tra Cobolli, Tiafoe e Medvedev.

– Perde contro Tiafoe in tre set, Medvedev batte Alcaraz in tre set, Cobolli batte Alcaraz in due set e Medvedev batte Tiafoe.