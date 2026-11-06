Basket: derby Scafati-Napoli in Serie A. Virtus Bologna di lunedì, c’è Milano-Trento

Settima giornata di Serie A in arrivo sui campi tricolori. Si parte di sabato, si chiude di lunedì, in mezzo sei incontri domenicali e anche un mezzogiorno di fuoco a Trieste. Tantissimi i temi offerti dagli incontri in essere, senza forse veri big match, ma con tante partite che acquistano significati di varia natura.

UNA HOTELS REGGIO EMILIA-UMANA REYER VENEZIA (Sabato 7 novembre, ore 20:00)

Sabato sera di passione tra Reggio Emilia e Venezia, visto che la squadra di casa deve rilanciarsi in classifica dopo aver vinto solo due volte nelle prime sei giornate, mentre la Reyer vuole puntare verso l’alto (record di 3-3). L’Una Hotels ha tesserato Troy Caupain per poterlo far debuttare, ed è una questione che aggiunge tanta pericolosità in attacco agli uomini di Priftis. Sfida numero 54 tra i due club, comanda Venezia 24-29. Per i locali out Rossato (operazione per l’ernia bilaterale) e Smith (edema osseo al femore, ginocchio destro), per gli ospiti fuori Rice (rottura del quinto metatarso).

PALLACANESTRO TRIESTE-BC ROMA (Domenica 8 novembre, ore 12:00)

Il club capitolino, dopo l’incredibile partita di Salonicco persa contro il PAOK (con record: mai 224 punti nei 40′ in EuroCup), va a Trieste in un mezzogiorno di ex, dal momento che sia Corey Davis che Arturs Strautins hanno un passato variabile in terra giuliana. Molto dipenderà dall’incrocio di questi fattori: l’attacco di Roma (100,2 punti di media a gara), la difesa che concede 96,5 punti, la capacità di perdere pochissimi palloni di Trieste (9,7 a gara).

MAXIMA ROMA-ACQUA S.BERNARDO CANTÙ (Domenica 8 novembre, ore 16:00)

Al PalaTiziano arriva una Cantù che in acque più agitate proprio non potrebbe essere. La positività di Semaj Christon ha obbligato a rivoluzionare tutto, specialmente dopo la rinuncia alle controanalisi dell’interessato, che nel frattempo (è notizia di poche ore fa) è stato rilasciato. Frank Vitucci avrebbe voluto senz’altro meglio festeggiare le 727 gare in A (eguaglia Dado Lombardi per numero di partite in cui ha allenato in Serie A: la classifica è guidata dalle 1073 presenze di Tonino Zorzi). Nell’attesa di vedere quali saranno le acque che si muovono nel mercato canturino (leggere alla voce Erick Green), la Maxima Roma arriva dalla vittoria in EuroCup sui London Lions e con un record di 4-2, ma sempre con Brynton Lemar out per un problema a un ginocchio.

ARMANI OLIMPIA MILANO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO (Domenica 8 novembre, ore 17:00)

La sfida tra Milano e Trento ha regalato diversi momenti, se vogliamo, particolari nel corso della storia. Sono 53, eppure si parte “solo” dalla stagione 2014-2015, per comprendere a quale livello si sia sempre mantenuta l’Aquila Basket. 36-17 il bilancio di vittorie a favore dell’Olimpia, che però deve fare a meno di un Devin Booker la cui assenza potrebbe essere lunghissima (quasi come lo è, in quota Trento, per Patrick Hassan). L’Armani giunge con un record in Eurolega a dir poco disastroso (1-9), non troppo meglio finora l’EuroCup di una Trento comunque combattiva sul tema (2-4).

BERTRAM DERTHONA TORTONA-NUTRIBULLET TREVISO BASKET (Domenica 8 novembre, ore 17:30)

Per Christian Vital ci sarà tempo di vederlo la prossima settimana (il tesseramento non è arrivato in tempo utile per questo weekend), ma Tortona ha indubbiamente messo una marcia in più in tema di necessità di rimettere mano al mercato dopo un inizio di stagione a due facce tra campionato (male) ed EuroCup (medio). Oltretutto, alla Nova Arena arriva Treviso, una Nutribullet che nonostante la perdurante assenza di Chico Carter sta assaporando i piani alti della classifica e la rinnovata presidenza di Riccardo Pittis. Il dato che s’incrocia in maniera più particolare di tutte è quello che vede Tortona recuperare appena 3,3 palloni a gara e Treviso perderne “solo” 11,2.

LONGOBARDI SCAFATI BASKET-NAPOLI BASKETBALL (Domenica 8 novembre, ore 18:00)

Derby campano al PalaMangano con record a specchio per le compagini. Da una parte c’è Scafati, con una sola vittoria all’attivo fino ad ora, dall’altra c’è Napoli, che tra campionato ed EuroCup fino ad ora ha perso un’unica partita. In panchina c’è il grande classico Repesa-Bucchi, 36 precedenti con 23 vittorie del croato: un’espressione di due scuole di gioco diverse, ma sempre in grado di fornire adeguati elementi di discussione. Il tutto continuando a dover fare i conti con diverse assenze (stavolta Brown per risentimento muscolare e Jakimovski per lesione agli addominali). Marco Spissu è a tre assist dai 750 in Serie A. Tanti gli ex, tutti da una parte tra le varie traiettorie cestistiche partenopee: Lever, Iannuzzi, Mascolo, Ceron e lo stesso Bucchi. Per provare a risalire Scafati ha deciso di ingaggiare Mehdy Ngouama, trentunenne francese che ha girato club a non finire nel suo Paese, con anche un paio di passaggi in Spagna.

OPENJOBMETIS VARESE-APU OLD WILD WEST UDINE (Domenica 8 novembre, ore 19:00)

Sempre priva di Amedeo Della Valle (lesione di secondo grado al bicipite femorale), Varese riceve la visita di Udine, e tanto per l’una quanto per l’altra è un tentativo di lanciarsi verso le zone alte (nel caso dell’Openjobmetis altissime). I padroni di casa dovrebbero ritrovare McDowell-White, come sottolineato anche da Kastritis alla vigilia. A senso unico i precedenti del passato: 25-5 per il club lombardo, che peraltro difende fortissimo da tre (26,8% concesso), il che s’incontra in un certo senso con il 25,9% scoccato da oltre l’arco dall’APU.

VIRTUS COSTA BOLOGNA-TEZENIS VERONA (Lunedì 9 novembre, ore 20:00)

Monday night al PalaDozza per le V nere, che ricevono la visita di una Verona che sta tutto sommato comportandosi bene in questa fase del campionato. Assenze da una parte e dall’altra: Baldasso è out per infortunio muscolare, Massinburg per lesione al polpaccio. La Scaligera non batte la Virtus addirittura dal 1999 (70-69 in casa), e in questo caso dovrà riuscire a superare una squadra che a rimbalzo è dominante come nessuna in A (41,2 di media). Torna a Bologna Alessandro Ramagli, che ha guidato il club nell’annata di purgatorio in A2 (2016-2017).