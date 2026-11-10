Basket: l’Eurolega del futuro potrebbe essere molto italiana. Pronti nuovi ingressi nella competizione

A partire dalla stagione 2027-2028, l’Eurolega di basket potrebbe fortemente parlare l’italiano. Secondo quanto riportato dalle testate italiane e estere infatti: è pronto un ingresso di massa delle formazioni del Bel Paese nella più importante competizione cestistica continentale.

Oltre all’Olimpia Milano, una delle fondatrici della manifestazione, e la Virtus Bologna, dovrebbero entrare a far parte dello scenario anche la Maxima Roma e il Napoli Basket. Un poker di formazioni che avrebbero però diverse situazioni contrattuali nel progetto di espansione della rassegna.

Detto dell’Olimpia Milano, la licenza permanente dovrebbe diventare affare della Maxima Roma, mentre la Virtus Bologna dovrebbe vedersi conferma la partecipazione andando ad affiancare il Napoli Basket: tutte e due pronte a ricevere una wild-card della durata di tre anni, con una “promessa di garanzia” di trovarsi in posizione di priorità per un ulteriore allargamento del torneo a partire dal 2030.

Ancora poche settimane e sapremo: il quadro dovrebbe infatti diventare ufficiale al termine del mese di novembre.