Bragagna: “C’è un grande talento nella marcia; Tamberi ha una qualità più degli altri, Bolt avrebbe fatto meno di 9″50 con queste scarpe”

Franco Bragagna ha analizzato nel dettaglio la situazione dell’atletica italiana durante l’ultima puntata di Sprint Zone, trasmissione del canale YouTube di OA Sport. La nota voce dell’atletica, a lungo volto della Rai, ora collabora con Sky: “Ho una collaborazione avviata con soddisfazione con Sky. Nel 2027 farò anche telecronache e una serie di trasmissioni su racconti a tema sportivo. Ho ricominciato ad occuparmi anche di motori. Ai tempi di Patrese il tifo era solo per la Ferrari. Adesso si è spostato grazie o a causa di Antonelli. Anche con il ‘reato’ sportivo di non guidare la Ferrari. La svolta è arrivata a Monza“.

L’Italia ha vinto il medagliere agli Europei di Birmingham, confermandosi ai vertici continentali per la seconda volta consecutiva: “In Europa, quando l’Italia sbaglia qualcosina, non è la n.1, ma la n.3. Massimo. Quelli di Birmingham erano Europei veri, perché si trattava dell’obiettivo principale degli atleti, a differenza dell’edizione 2024 a Roma. Quegli Europei furono organizzati male: questa è la causa della mancata assegnazione dei Mondiali, perché la Federazione Europea sottolineò degli errori, che poi sono stati decisivi. Quelli furono Europei di Serie B o di A2: l’Italia ha un po’ pagato essere al massimo della forma a Roma e poi un po’ mancante ai Giochi di Parigi. L’Italia ha dominato a Birmingham perché c’è una generazione strepitosa, che si intravedeva già tra il 2013 e 2015. Il sistema tecnico funziona. L’atletica italiana funziona, eccome“.

La notizia degli ultimi giorni è la decisione di Zaynab Dosso di trasferirsi negli USA e di allenarsi alla corte di Ken Harnden: “Mi spiace tantissimo per Giorgio Frinolli, perché il rapporto allenatore-atleta va su e giù. Un giorno sei grandissimo e poi… Con Roberto, suo papà, scherzavamo: Giorgio era figlio di Frinolli, poi è Roberto a essere diventato il papà di Giorgio. Dosso andrà in Alabama, c’era un’ipotesi che la Presidenza di FIDAL aveva perorato: Stefano Tilli e Sandro Donati, tornano sempre gli amici del Presidente. Non mi risulta che questi due abbiano un passato recente per allenare velocisti: Stefano è di tanti anni fa come ultima presenza da allenatore, Donati lo abbiamo visto pedalare alle spalle del marciatore. Si poteva offrire di meglio nel panorama nazionale. Harnden è il meglio possibile per Dosso, che può allungare la competitività che ha sui 60 metri“.

Inevitabile pensare ai recenti precedenti americani di Marcell Jacobs e Chituru Ali: “Ali, Jacobs, Dosso: sono tre persone diverse. Le esperienze dei primi due negli USA non sono state esaltanti, pur con grandi allenatori. Jacobs è tornato e ha fatto benissimo fino alla semifinale di Birmingham, come si poteva immaginare che non vincesse il titolo, magari con un tempo vicino a quello di Parigi 2024? L’idea di Dosso di andare in Alabama è da prendere con le pinze, c’è un po’ di timore: lei è sensibile, intelligente, in gamba, è una grande persona. Il salto un po’ nel vuoto c’è, la scelta può metterci in ambasce, ma è la sua scelta di persona molto intelligente e non resta che aspettare. In questo momento non abbiamo strumenti per dire altro, se non che le tre persone di cui abbiamo parlato sono diverse. La scelta è una sconfitta per Giorgio Frinolli allenatore, ma è colui che ha portato Dosso al titolo mondiale sui 60 metri, tenendo sempre presente che l’indoor è una cosa, ma che l’atletica vera è quella all’aperto. I 60 sono un aspetto propedeutico ai 100 metri olimpici: sono un aperitivo, mentre i 100 sono un pasto“.

Non poteva mancare l’analisi su Marcell Jacobs, infortunatosi agli Europei dopo essere sceso sotto i dieci secondi: “Nella semifinale di Birmingham sembrava quel lui. Era una versione intermedia tra quello di Tokyo e quello di Parigi, bastava per vincere Birmingham e poi andare verso Mondiali e Olimpiadi. Può ancora essere competitivo? Non lo so. Da tifoso me lo auguro. Aveva ritrovato anche la magia della motivazione, l’infortunio non era neanche così grave e ha corso agli Ultimate Championship, ma non si è rivelata una scelta corretta, anche se non conosco il retroscena. Tornerà? Il tifoso dice ‘magara’, come diceva un noto allenatore di calcio, l’analista dice ‘non lo so’ “.

Gianmarco Tamberi ha trionfato agli Europei e ha poi dettato legge agli Ultimate Championship, con tanto di miglior prestazione mondiale stagionale (2.37 metri): “Io ho pensato ‘vince’ quando ha saltato 2.32. Quando Gimbo è in pedana, chi è in pedana con lui perde del potenziale. Se non hai la presenza nervosa e mentale che ha Gimbo, lui qualcosa ti porta via, in energia, determinazione e tutto il resto. La cosa ancor più bizzarra e assurda è cosa ha fatto a Budapest: può anche essere il luogo dell’anima e la sua pedana, ma immaginarlo a così alto livello… Il tutto in un momento in cui il salto in alto non sta vivendo il momento più esaltante della storia e infatti Barshim rimane tra i partecipanti perché non si vedono tanti regolarmente sopra i 2.30. C’è un errore sulla sua carta d’identità: classe 1992, ma l’atleta è perfetto, integro, straordinario, con le magagne che ha avuto. Quello che si è visto tra gli Europei e gli Ultimate è uno dei migliori Tamberi della storia. Forse quello del 2016, che stava per andare a Rio, poteva essere superiore, ma in questo momento, in pedana, in buone condizioni, non ha avversari. A parità di condizione ha la ‘cabeza’ in più. La cosa straordinaria è che noi ci sorprendiamo ancora: lui è talmente travolgente che ci sorprende sempre. Ci sono ragioni della fisica che potrebbero mettere in dubbio le cose che fa. Non è tamberismo: io non gli avrei dato il premio di atleta europeo dell’anno, era numero 2 dietro a Duplantis. Dopo Duplantis c’è lui per le cose che ha fatto, che continua a fare e il contributo promozionale che dà a tutta l’atletica“.

Franco Bragagna ha voluto fare un nome secco per l’imminente futuro: “Sofia Fiorini è la nouvelle vague della marcia italiana. Credo che sulla distanza breve possa essere altrettanto forte, pur in presenza di Maria Perez, e mi auguro di Antonella Palmisano, è una da medaglia, da medaglia d’oro. Come dice La Torre, deve puntare a Los Angeles 2028 e dunque sulla mezza. Ha una marcia che pare estremamente naturale, ha una marcia facile, che sembra non esprimere impegno fisico. Fortissima sulla maratona di marcia, ma credo anche sulla mezza: faccio così fatica a dire ‘maratona di marcia’…“.

Ha entusiasmato il secondo posto di Yeman Crippa nella Grande Mela: “La Maratona di New York, senza lepri, è molto simile a quelle per il titolo. Crippa ha risolto il discorso della qualificazione alle Olimpiadi e ora potrà concentrarsi sugli allenamenti. Ai Mondiali di mezza aveva avuto di nuovo un problema fisico, ma il risultato di New York è stato sontuoso. Almgren è formidabile, ma sono convinto che Crippa sia sulla retta via per accorciare la distanza: ho l’impressione che si stia accorciando il divario tra i due. Lo supererà? Non penso, ma lo spero”.

Larissa Iapichino ha vinto gli Europei e gli Ultimate Championship, oltre ad aver siglato il nuovo record italiano di salto in lungo (7.12 metri): “Avevo detto di aver l’impressione che Larissa Iapichino fosse lì lì per andare costantemente oltre i 7 metri. Ho l’impressione che sia cresciuta sotto il profilo della coscienza di sé“. Nadia Battocletti ha firmato la doppietta continentale su 5000 e 10.000 metri: “Nadia Battocletti è stata la migliore al mondo per quelle distanze: certo Beatrice Chebet è diventata mamma, ma quello è il suo standard, mentre Nadia sta continuando a migliorare. Con Faith Kipyegon, che quest’anno ha avuto problemi, sono le tre donne di punta. Immaginarsi un’italiana tra queste due keniane… Nadia è in fase di salita: l’impressione è che sia addosso alle altre due, come potenziale, già dal prossimo anno. Sono pronostici: chi li fa li sbaglia, gli altri no”.

Un passaggio anche su Leonardo Fabbri (Campione d’Europa di getto del peso) e Andy Diaz (quarto uomo della storia nel salto triplo con il volo da 18.15 metri firmato a Birmingham): “Leonardo Fabbri è in ogni giorno dell’anno tra i primi cinque: nei migliori può essere numero 1, in attesa di vedere il rientro di Ryan Crouser. Si gioca tra un giamaicano, forse quattro americani e Fabbri: è uno da medaglia, perfino d’oro. Da medaglia, perfino d’oro, anche Andy Diaz: il record del mondo di Edwards potrebbe avere i giorni contati. In condizioni normali i tre ‘cubani’ hanno fatto un bel margine nei confronti del quarto, ma se uno di loro non ci fosse allora un italiano tra Dallavalle e Biasutti potrebbe crearsi un sogno”.

Mattia Furlani si è infortunato in primavera e poi nelle qualifiche degli Europei, non potendo lottare per qualcosa di importante da Campione del Mondo: “Mattia Furlani ha fatto i conti con un aspetto sgradito: doversi confrontare con l’infortunio. Il Furlani al 100%, al netto di una stagione mostruosa con 4-5 saltatori di livello assoluto, è tra i migliori. I due Inzoli sono da risultati che in un momento normale sarebbero da medaglia. Salti 8.30-8.35 e rischi di arrivare sesto o settimo. Ci sono tre italiani da primi otto posti“.

Una battuta conclusiva sullo sviluppo delle calzature, che ha portato a una progressione costante delle prestazioni, interrogandosi su cosa avrebbe potuto fare Usain Bolt con la più moderna tecnologia (ricordiamo i suoi record del mondo: 9.58 sui 100 metri e 19.19 sul mezzo giro di pista): “Sotto 9.50 sicuro e anche sotto i 19/18.8 e 9.4, con l’aggiunta di qualche centesimo, ma stiamo giocando. Qualcuno ha paragonato le nuove scarpe ai customoni del nuoto, ma non tutti hanno lo stesso margine di guadagno alla stessa maniera“.