Basket femminile, il girone di qualificazione e le avversarie dell’Italia ai raggi X verso gli Europei 2027

Andiamo a scoprire un po’ più nel dettaglio le tre squadre che vedremo nel giro dei giorni dall’11 al 17 novembre, cioè nella prima delle due finestre dedicate alle qualificazioni agli Europei femminili e in cui l’Italia sarà impegnata tra Terni, Vienna e Riga. Tre incontri, tre appuntamenti per solidificare la propria posizione al fine di entrare nella rassegna continentale.

Partiamo chiaramente dalla Slovenia, la prima delle avversarie, quella di domani a Terni (ore 20:00). Di fatto convivono due, se non tre anime nella selezione slovena, cambiata molto rispetto agli Europei 2025. Innanzitutto c’è il trio formato da Jessica Shepard, Eva Lisec e Zala Friskovec, con la prima chiaramente al top perché, sebbene il suo periodo in WNBA non sia stato proprio positivo, da questa parte dell’Oceano ha tutti i numeri per creare problemi a chiunque. Certo, l’Italia ha uno dei pochi roster con lunghe in grado di contenerla difensivamente. Resta il dubbio sul tipo di contributo di Lisec, che non è più quella degli anni di Schio, ma ancora può incidere, mentre su Friskovec, che attualmente gioca a Sopron, ci sono più certezze che altro. Mancheranno però diverse giocatrici: alcune, come Ajsa Sivka, sono in NCAA, altre sono dentro logiche diverse come Teja Oblak, che si è presa una pausa volontaria dopo la stagione WNBA con le Portland Fire. In sintesi: il quintetto base è di primo livello, qualche dubbio in più sulla panchina.

Per quanto riguarda l’Austria, con cui il confronto sarà sabato 14 alle 18:00, è di fatto la tappa di mezzo in quel di Vienna nella quale non ci dovrebbero essere particolari problemi. Si tratta di una squadra con Sarah Sagerer quale (quasi) unica giocatrice di livello internazionale, con peraltro un passato alla Virtus Bologna. Mancano poi Alexia Allesch, giocatrice da 13 punti e 10 rimbalzi di media nella prima fase, e Sina Hollerl, che è negli USA, ma anche Simone Sill infortunata. L’Austria manca dagli Europei dal 1972, ma più che al presente bisogna guardare a quel che potrebbe essere il futuro, con la quindicenne ala Sophia Kuranovic che nella Division B degli Europei Under 18 è andata a quota 12.7 punti e 11.9 rimbalzi, che è un dato notevole per una giocatrice tre anni sotto età.

La Lettonia, invece, sarà l’avversaria di martedì 17 a Riga, alle 18:00 anche in questo caso. Il nome che viene subito in mente è quello di Kitija Laksa, grande protagonista nel campionato italiano e in Eurolega con la maglia di Schio nonché tiratrice che, quando va in ritmo, può semplicemente fare ciò che vuole. Le assenze, però, sono tante, a partire da Anete Steinberga che ha deciso di salutare la selezione nazionale e da Ketija Vihmane che è infortunata. Rimane comunque un roster particolarmente ricco di possibilità, con le due Strautmane (Paula e Digna), Aleksa Gulbe e nel roster anche l'”italiana” Laura Meldere. Da tenere d’occhio la novità Kristina Moore, australiana per nascita, ma lettone per sangue, un’ala moderna che può occupare entrambi i ruoli in tal senso.