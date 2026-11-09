Basket: Virtus Bologna vincente su Verona nel posticipo, ma preoccupa l’infortunio di Casarin

La Virtus Bologna porta a casa il posticipo del lunedì della 7a giornata di Serie A 2026-2027. La squadra di Alex Mumbru supera per 95-81 una gagliarda Tezenis Verona, ma teme per l’infortunio nel finale di Davide Casarin. Sono ora V nere e Napoli le due leader del campionato con 12 punti. Top scorer da una parte Wendell Moore con 18 punti e dall’altra Jermaine Samuels con 20.

Comincia un po’ meglio la Tezenis, che si ritrova sul 3-8 grazie a un buon guizzo di Samuels e alla presenza di Ambrosin da tre. Le V nere caratterizzano il loro primo quarto con una serie infinita di errori dalla lunetta (a un certo punto 1/8, poi 3/10), così Verona riesce a restare avanti con Tobey che fa l’inafferrabile di sempre vicino a canestro e anche con i rimbalzi in attacco. Alla fine dei conti, nonostante la spinta di Frazier per Bologna dopo 10′ è 21-22 Tezenis.

La Virtus inizia a mettere il naso avanti con Casarin, ma il duello continua con grande incertezza: da una parte Carr segna e fa segnare, dall’altra c’è sempre Tobey in coabitazione con Samuels e la partita è piuttosto incerta anche in queste fasi. Dal -4 Mumbru decide di piazzare la zona 2-3 e con quella riesce a mettere insieme un vantaggio di un punto e soprattutto a dare a Moore più spazio a livello offensivo: parte per buona misura da lui il 42-36 dell’intervallo.

Le V nere rientrano con fiducia, nonostante Loro e Zampini cerchino in tutti i modi di tenere vicina la squadra ospite. Di fatto sono Ferrari e Diouf ad anticipare la sequela dei tiri da tre, in cui allo stesso Ferrari si aggiunge Carr. Dai 9 punti di vantaggio la Tezenis cerca di rientrare con Zampini e Poser, e in effetti il tentativo riesce perché anche in questo caso le conclusioni da oltre l’arco (Zampini, Andrews) valgono: a 10′ dalla fine è 68-63.

Basta poco, però, per l’accelerazione finale e definitiva della Virtus,che se ne va in maniera totale prima con Frazier e Carr e poi anche con Moore. Tutti loro sfruttano in maniera decisa una fase nella quale Verona inizia a perdere molti palloni, ed il divario diventa di 14 lunghezze. Nei fatti il match è finito, ma a 2’57” dalla fine Casarin, per raggiungere una palla, muove molto male il ginocchio e rimane a terra dolorante, tant’è che dev’essere portato a braccia negli spogliatoi: si teme un guaio serio. Finisce 95-81.

VIRTUS COSTA BOLOGNA-TEZENIS VERONA 95-81

BOLOGNA – Frazier 17, Carr* 13, Casarin 9, Moore* 18, Edwards* 2, Baiocchi, Berlingeri ne, Hackett 8, Ferrari* 8, Diarra 8, Klintman 6, Diouf* 6. All. Mumbru

VERONA – Samuels* 20, Oliveri ne, Poser 4, Zumerle ne, Tobey* 9, Loro* 13, Andrews* 9, Ambrosin* 7, Zampini 10, Melendez 7, Barbitch 2. All. Ramagli