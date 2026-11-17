Andiamo a ricapitolare qual è la situazione del girone dell’Italia nelle qualificazioni agli Europei di Finlandia, Belgio, Svezia e Lituania 2027. Il raggruppamento K ha al momento un aspetto molto favorevole alle azzurre, a seguito dei risultati degli scorsi incontri che ne hanno messo in evidenza la posizione di forza.

Innanzitutto, va rimarcato come in testa ci sia l’Italia, a quota 2-0, dunque con 4 punti pieni. Seguono Slovenia e Lettonia con 1-1 (3, perché nel sistema FIBA la sconfitta vale un punto), infine l’Austria con 0-2. A seguito dello scontro diretto, a oggi la Lettonia è dietro alla Slovenia.

Va da sé che, stanti così le cose, la squadra di Andrea Capobianco con una terza vittoria si metterebbe in una situazione già estremamente favorevole per agguantare in tempi brevi la qualificazione continentale. Diversamente, se la Lettonia vincesse e lo facesse anche la Slovenia, la situazione andrebbe a ingarbugliarsi con tre squadre a 2-1.

In questa situazione, però, l’Italia avrebbe un piccolo vantaggio: due partite da giocare con il pubblico amico a favore nella finestra del prossimo febbraio, con sfide previste per il 10, 13 e 16 del secondo mese del 2027. In sostanza, le azzurre hanno comunque ottimi motivi per essere positive.