Basket: Italia, viaggio in Lettonia per chiudere il trittico di novembre in cerca degli Europei

Si concluderà domani, a Riga, la prima delle due finestre di qualificazione agli Europei di Finlandia, Svezia, Belgio e Lituania per l’Italia di Andrea Capobianco. Le azzurre vanno a sfidare la Lettonia, in un viaggio che non si vedeva dal 2014 in senso di trasferta. Erano qualificazioni europee anche allora, nella Lettonia giocava Anete Steinberga (che si è ritirata dall’attività con la sua Nazionale) e finì 70-59 per le baltiche, con l’Italia che di fatto si aggrappò ai 17 di Giorgia Sottana. C’era già Cecilia Zandalasini, una delle quattro giocatrici di allora ancora in attività assieme a Martina Bestagno, Chiara Consolini e Martina Crippa.

L’Italia arriva a questo appuntamento con un 2-0 sulle spalle, dovuto innanzitutto alla vittoria, molto bella per le condizioni in cui è arrivata, contro la Slovenia a Terni, e poi al successo in Austria, a Vienna, contro le locali per 49-71 in una sfida nella quale l’ultimo quarto è stato di particolare significato per le giocatrici di solito meno impiegate in azzurro (Anastasia Conte, Caterina Gilli) o con un futuro davanti molto evidente (Emma Giacchetti). Di contro, la Lettonia ha vinto contro le austriache per 66-81, ma ha subito la furia offensiva di Zala Friskovec (33 punti) nella partita contro la Slovenia, in cui Kitija Laksa ha tirato male dal campo (4/15).

Proprio questo tema sarà importante, e cioè il rendimento di Laksa, perché con l’uscita di Steinberga, la mancanza di altre giocatrici di livello e una situazione generale che appare molto di ricostruzione il ruolo di punta offensiva va direttamente a lei, che ritrova nell’altra metà campo mezza squadra con cui normalmente è in campo, il Famila Schio. Questo non significa, ovviamente, ridurre a poco il contributo delle altre, anzi: basti pensare ad Aleksa Gulbe, ala grande del Basket Landes che in quest’occasione verificherà quanto sarà duro il pane (le lunghe azzurre) per i suoi denti. Per adesso in due partite è andata a quota 14 e 18, e parliamo di una da 11.7 punti di media in Eurolega nella stessa squadra di Becky Massey (anche se al Landes le questioni sono soprattutto legate alle esterne).

L’Italia mantiene sostanzialmente lo stesso gruppo che ha vinto le precedenti due partite. Così presenta il match Andrea Capobianco dal sito FIP: “La Lettonia è un’ottima squadra con giocatrici che militano in Italia in club di vertice come Schio o in EuroCup come Campobasso. Dispone di individualità di alto livello, ne siamo perfettamente consapevoli. Per affrontarla dovremo scendere in campo con la stessa determinazione vista nelle ultime due partite – prestando però molta più attenzione ai dettagli. Questa volta dovremo superarci e mantenere un livello di attenzione incredibile. In attacco la Lettonia, se prende confidenza, diventa difficilissima da marcare. Per arginare le loro individualità dovremo difendere di squadra, curando al massimo le collaborazioni per non concedere spazi sui pick and roll e sulle uscite dai blocchi. Per quanto riguarda la loro difesa, sono temibili sul primo lato dell’attacco, grazie al posizionamento corretto e a una grande pressione. Non dovremo mai fermare la palla, ma attaccare l’area per poi sviluppare il gioco su entrambi i lati. Infine, un aspetto fondamentale da considerare è la loro grande forza mentale: non mollano mai nulla e sono formidabili a rimbalzo offensivo“.