Basket femminile, Andrea Capobianco: “La Lettonia è un’ottima squadra, dovremo superarci”

L’Italia si appresta ad affrontare domani la terza partita in sette giorni, sfidando la Lettonia sul campo di Riga in un match fondamentale nel percorso di qualificazione verso i Campionati Europei di basket femminile del 2027. Le azzurre allenate da coach Andrea Capobianco vogliono chiudere in bellezza la finestra FIBA di novembre, dopo aver battuto la Slovenia in casa e l’Austria in trasferta, andando a caccia di un successo quasi decisivo per l’accesso al torneo continentale.

“La Lettonia è un’ottima squadra con giocatrici che militano in Italia in club di vertice come Schio o in EuroCup come Campobasso. Dispone di individualità di alto livello, ne siamo perfettamente consapevoli. Per affrontarla dovremo scendere in campo con la stessa determinazione vista nelle ultime due partite – prestando però molta più attenzione ai dettagli“, le parole del CT italiano alla vigilia dell’ultimo incontro del girone d’andata del gruppo K.

“Questa volta dovremo superarci e mantenere un livello di attenzione incredibile. In attacco la Lettonia, se prende confidenza, diventa difficilissima da marcare. Per arginare le loro individualità dovremo difendere di squadra, curando al massimo le collaborazioni per non concedere spazi sui pick and roll e sulle uscite dai blocchi“, ha aggiunto Capobianco.

Sulle chiavi tattiche di domani nella metà campo offensiva: “Per quanto riguarda la loro difesa, sono temibili sul primo lato dell’attacco, grazie al posizionamento corretto e a una grande pressione. Non dovremo mai fermare la palla, ma attaccare l’area per poi sviluppare il gioco su entrambi i lati. Infine, un aspetto fondamentale da considerare è la loro grande forza mentale: non mollano mai nulla e sono formidabili a rimbalzo offensivo“.