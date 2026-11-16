Basket, la Virtus Bologna ospita il Panathinaikos per uscire dalla crisi in Eurolega

A meno di una settimana di distanza ritorna l’appuntamento europeo per la Virtus Costa Bologna. La squadra felsinea è attesa domani al PalaDozza (con palla a due alle ore 21.00) dal dodicesimo turno dell’Eurolega 2026-2027 contro il temibile Panathinaikos. Dopo cinque sconfitte consecutive nella massima competizione europea occorre dunque una svolta netta, già arrivata in campionato con il successo della domenica contro Trento.

La squadra allenata da coach Mumbrù, dopo un solido avvio, è naufragata nell’ultimo periodo, inanellando una serie di sconfitte impreviste, soprattutto tra le mura amiche. La Virtus ha però spesso dimostrato di sapersi esaltare contro compagini di caratura superiore e con i greci del Pana l’occasione per tornare al successo con una prova convincente è ghiotta.

Occorrerà però una prestazione diversa da quelle fatte vedere nell’ultimo periodo. Le V-Nere devono ritrovare quel basket imprevedibile e veloce che ha stupito ad inizio di stagione. Contro ci sarà una delle candidate al titolo, una squadra che ha voglia di rifarsi dopo la dolorosa sconfitta contro il Barcellona per riprendere la sua corsa e centrare la nona vittoria.

I precedenti non sorridono ai bianconeri (1-4) ma a Bologna l’ultimo incontro ha visto uscire vincente la Virtus. I felsinei devono prestare attenzione alla fisicità ed alla qualità dei greci, che trovano in Sylvain Francisco il loro più importante marcatore. Servirà la brillantezza di Diarra e le percentuali dall’arco di Alston Jr, leggermente ribassate, e quelle di Wendell Moore.