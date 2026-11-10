Basket femminile: Italia, la strada per andare agli Europei comincia da Terni contro la Slovenia

Domani, a Terni, importante ritorno in campo per l’Italbasket femminile. L’Italia di Andrea Capobianco inizia la seconda fase (dalla prima è stata esentata) alle qualificazioni degli Europei 2027 contro la Slovenia, e lo farà dovendo rinunciare a quattro dodicesimi del gruppo dei Mondiali di Berlino: Martina Fassina e Mariella Santucci per infortunio, Cecilia Zandalasini per tempistiche di rientro dalla WNBA, Matilde Villa per postumi di un forte stato febbrile.

A queste assenze si aggiunge quella di Martina Kacerik, che per ragioni fisiche è stata autorizzata a lasciare il raduno. In ogni caso è un’Italia che dovrà forzatamente essere trascinata da Costanza Verona in cabina di regia, con qualche responsabilità in più in tema realizzativo date le circostanze, e dalla batteria delle lunghe, con Olbis Andrè, Lorela Cubaj e Jasmine Keys chiamate ad affrontare l’ex compagna (per tutte, visti i trascorsi a Schio e a Venezia) Jessica Shepard. Per la verità di ex scledense ce n’è un’altra nella Slovenia, l’altra lunga Eva Lisec, meno d’impatto di allora, ma ancora con parecchie carte da giocare.

Dall’altra parte nemmeno la Slovenia è tranquilla in tema di assenze. Alla Slovenia manca proprio la diretta controparte tecnica di Verona, Teja Oblak, al momento ferma dopo l’annata WNBA per propria scelta, oltre a diverse che girano tra problemi fisici e NCAA. Certo, rimane il duo Shepard-Lisec con Zala Friskovec che è spesso una garanzia e anche con Tina Cvijanovic che molto spesso si è vista in Italia, ma conta ancor più un altro fatto: il quintetto è effettivamente da squadra di buona fascia in Europa, mentre i problemi iniziano appena arriva il concetto di profondità del roster.

In buona sostanza, per l’Italia una necessità di prendersi subito una partenza col piede giusto, e di farlo anche senza le sue stelle conclamate. Si sono già viste situazioni di difficoltà simili in altri contesti, senza almeno una tra Zandalasini e Villa e, a volte, con l’altra in giornata non proprio positiva al tiro. Il concetto è, però, che anche in queste condizioni la squadra azzurra ha già dimostrato di poter avere importanti alternative, un passo più che necessario nel processo di crescita di qualsiasi gruppo.