Basket, i migliori italiani della settima giornata di Serie A: Andrea Calzavara firma la migliore prestazione stagionale

È calato ieri sera con la vittoria della Virtus Bologna su Verona il sipario sulla settima giornata della Serie A basket 2026-2027. Le V-Nere si sono confermate in vetta al campionato, alla pari con un Napoli sempre più convincente che ha battuto Scafati nel derby campano. Risale la china anche l’Olimpia Milano che senza Beppe Poeta ha superato con difficoltà l’Aquila Trento. Analizziamo il settimo turno mettendo la lente di ingrandimento per le prestazioni degli italiani.

Nel successo di Venezia contro la Reggiana di sabato, Amedeo Tessitori ha contribuito con 11 punti, 8 rimbalzi ed un assist mentre Giovanni De Nicolao ha messo nove punti a referto. Altra prestazione di alto livello quella di Nico Mannion che a Trieste segna 21 punti (con 4 rimbalzi e 8 assist) ma non riesce ad evitare la sconfitta della sua BC Roma. Da segnalare anche i 16 punti di Riccardo Moraschini nel match tra Cantù e Maxima Roma vinto dalla squadra della capitale.

Doppia cifra invece per Giampaolo Ricci che con 10 punti e 5 rimbalzi contribuisce al successo dell’Olimpia. Trova la migliore partita stagionale Andrea Pecchia che piazza 14 punti ed 8 rimbalzi aiutando Derthona a sconfiggere Treviso. Nel bellissimo derby campano da sottolineare ci sono solo i 12 punti di Marco Spissu (con sette assist) mentre Bruno Mascolo, per Scafati, non è andato oltre gli otto.

La prestazione italiana del weeekend è però quella di Andrea Calzavara che regala ad Udine la vittoria in trasferta su Varese. Per il classe 2001 sono ben 27 i punti a referto in appena 25 minuti, con 5/5 da due e 3/5 da tre. Questa, inoltre, è la migliore prestazione azzurra di tutto l’inizio di stagione. Nell’ultimo match in programma, invece, tra le fila di Verona si sono distinti il classe 2003 Andrea Loro, con 13 punti ed 8 rimbalzi, e Federico Zampini, autore di 10 punti e 5 assist.