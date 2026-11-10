Marco Frigo alla UAE di Pogacar: “Buon gregario nella squadra più forte: il sogno di una vita”

Nella vita ci sono porte che si aprono quando meno ce lo aspettiamo, occasioni capaci di cambiare il corso di una carriera e di dare un significato nuovo a tutti i sacrifici compiuti lungo il cammino. Quelle che gli inglesi chiamano sliding doors, svolte inattese che, a volte, rappresentano il coronamento di un sogno inseguito per anni. È quello che sta vivendo Marco Frigo, il corridore bassanese classe 2000 che, a partire dalla prossima stagione, vestirà la maglia della UAE Team Emirates-XRG, la formazione di Tadej Pogacar, grazie a un contratto biennale che lo legherà alla squadra emiratina per le prossime due stagioni. Un salto importante, il più significativo della sua giovane carriera, che arriva al termine di un percorso costruito con pazienza, sacrificio e una consapevolezza sempre maggiore dei propri mezzi. Dopo quattro stagioni trascorse nella formazione oggi conosciuta come NSN, fino allo scorso anno Israel-Premier Tech, Frigo è pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua avventura nel professionismo, entrando a far parte di quella che oggi è considerata la squadra di riferimento del ciclismo mondiale. In questi anni il veneto ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel gruppo, dimostrando di essere un corridore generoso, affidabile e capace di mettersi al servizio dei compagni, senza però rinunciare alle proprie ambizioni. Le sue qualità sono emerse anche quando ha avuto la possibilità di giocarsi le proprie carte, sfiorando il successo in alcune tappe del Giro d’Italia e della Vuelta a España, prima di trovare finalmente il modo di alzare le braccia al cielo nel 2025, grazie a una splendida azione solitaria al Tour of the Alps. Un successo che ha rappresentato una tappa fondamentale del suo percorso di crescita, proseguito quest’anno con il debutto e il completamento del suo primo Tour de France. Eppure, dietro la soddisfazione per il traguardo raggiunto, non c’è soltanto l’entusiasmo di chi si prepara a indossare una delle maglie più ambite del gruppo. C’è soprattutto la consapevolezza di un ragazzo che ha sempre avuto chiara la direzione da seguire, anche quando i risultati non arrivavano con la continuità sperata. Perché Frigo, prima ancora di inseguire le vittorie, ha lavorato per diventare quel corridore solido e prezioso che oggi ha attirato l’attenzione di Mauro Gianetti e Joxean Fernández Matxin. Adesso, davanti a lui, si apre un mondo nuovo: una squadra abituata a correre per vincere, la possibilità di lavorare al fianco di campioni straordinari e, soprattutto, l’occasione di scoprire fin dove possa spingersi il proprio potenziale.

Come stai?

“Chi può stare meglio di me? (ride, ndr). Con tutto quello che si prospetta nei prossimi anni non potrei essere più felice. La motivazione è alle stelle, sono davvero carico e credo che questo entusiasmo abbia anche un effetto positivo sul benessere fisico. Quando si è così motivati, tutto diventa più facile”.

A 27 anni arriva la grande occasione della tua carriera alla UAE: te lo aspettavi?

“In cuor mio ho sempre avuto abbastanza chiaro il tipo di corridore che avrei voluto diventare e, di conseguenza, ho indirizzato tutti i miei sforzi e il mio percorso professionale verso quell’obiettivo. Sinceramente non mi aspettavo una chiamata dalla UAE, ma allo stesso tempo credo che non sia arrivata per caso, perché ho sempre lavorato in questa direzione. Da una parte è una sorpresa che mi rende orgoglioso di tutto il percorso fatto, dall’altra rappresenta la realizzazione di un sogno. Poter essere un buon gregario nella squadra più forte al mondo significa aver raggiunto un obiettivo che inseguivo da una vita”.

Quando sono iniziate le trattative e si è poi concluso l’accordo, quali sensazioni hai provato?

“Fin dal primo momento ho percepito una grande fiducia da parte della squadra. Gianetti e Matxin mi hanno contattato con largo anticipo e questo mi ha dato ancora più sicurezza nella scelta. Significa che avevano già individuato in me una figura utile al progetto, senza dover necessariamente aspettare le conferme arrivate nel corso di questa stagione. È stato un processo graduale, che mi ha permesso di rimanere con i piedi per terra e metabolizzare tutto con tranquillità. Adesso, però, la motivazione in vista dei prossimi anni è davvero altissima”.

Il tuo ruolo sarà quello di uomo squadra o confidi di poter avere anche delle opportunità personali?

“Prima di tutto sarò un uomo squadra, soprattutto nelle corse più importanti e nei Grandi Giri. Allo stesso tempo, la filosofia del team è quella di lasciare spazio ai corridori che dimostrano di avere la condizione per ottenere un risultato. Alla fine, chi va più forte ha la possibilità di vincere e credo che questo sia uno degli aspetti più belli della squadra. Le opportunità possono esserci per tutti, chiaramente a patto di avere le gambe giuste. Il mio obiettivo principale resta quello di mettermi al servizio dei compagni, ma credo ci siano tutti gli ingredienti per potersi togliere delle belle soddisfazioni”.

Negli ultimi tempi hai dimostrato progressi importanti a cronometro: sarà un focus su cui continuerai a specializzarti?

“Sì, assolutamente. Anzi, sono convinto di poter migliorare ancora e compiere ulteriori passi in avanti. Dal punto di vista delle prestazioni sento di avere ancora un buon margine di crescita e credo sia fondamentale continuare a lavorare su ogni minimo dettaglio. Confido di trovare nella squadra tutto il supporto necessario per curare al meglio ogni aspetto della preparazione, con l’obiettivo di trasformare questi progressi anche in qualche risultato concreto”.

Cosa significa, quando ce ne sarà l’occasione, poter lavorare con Tadej Pogacar?

“Al momento non ho ancora avuto modo di incontrarlo, ma l’idea di poter correre al fianco di quello che considero il più forte ciclista di sempre rappresenta una motivazione enorme. Voglio dare il massimo e mettermi completamente a disposizione. Credo che, una volta entrato nell’ambiente e iniziato a condividere la quotidianità con lui, tutto diventerà abbastanza naturale. Probabilmente mi renderò davvero conto della grandezza di questa esperienza soltanto a fine carriera, quando mi guarderò indietro”.

Hai sfiorato tappe sia al Giro sia alla Vuelta. Sin qui hai mostrato un potenziale importante, riuscendo però a concretizzare poco: cosa ti è mancato?

“Probabilmente mi è sempre mancata quella piccola percentuale che fa la differenza tra un corridore con un grande potenziale e uno capace di vincere. Ho dimostrato di potermi avvicinare a un livello molto alto, ma per riuscire a concretizzare bisogna fare un ulteriore passo in avanti. Devo migliorare ancora, soprattutto per riuscire a essere il più forte nel momento decisivo. Non credo molto alla fortuna o alla sfortuna: penso semplicemente che, in determinate occasioni, mi sia mancato qualcosa dal punto di vista della prestazione. Ed è proprio su questo che voglio continuare a lavorare”.

Ti aspetti un salto di qualità importante nelle prestazioni correndo nella squadra più forte al mondo?

“Sono molto curioso di scoprirlo. Sicuramente affronterò questa nuova esperienza con la volontà di migliorarmi, mettendo anche in discussione il lavoro svolto fino a oggi. Alla UAE troverò un modo diverso di interpretare le corse, con una mentalità fortemente orientata alla vittoria e un atteggiamento che porta la squadra a correre costantemente nelle prime posizioni del gruppo. Credo che proprio questo possa rappresentare un elemento importante per fare un salto di qualità anche in termini di risultati. Non do per scontato un miglioramento automatico delle prestazioni, ma sono convinto di avere tutte le carte in regola per crescere ulteriormente”.

Quando andrete in ritiro?

“Andremo i primi giorni di dicembre a Benidorm, in Spagna, dove resteremo per circa due settimane. Sarà anche l’occasione per iniziare a definire una prima bozza del calendario, almeno per la parte iniziale della stagione. Ho già avuto modo di confrontarmi un po’ con Matxin, che conosce bene le mie caratteristiche. Non credo quindi che il mio programma sarà particolarmente orientato alle corse in Belgio, ma piuttosto alle gare a tappe, che dovrebbero rappresentare il mio principale obiettivo”.