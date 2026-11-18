Lotta, rimonta, sembra poter portare a casa il match, ma nel finale vede il Riga Zelli essere più concreto e, alla fine, il Tortona cade nell’ottavo turno di EuroCup. Una sconfitta che fa male, in uno scontro diretto per la corsa ai playoff del torneo, ma che ha lasciato anche buoni segnali per la squadra.

Avvio con molti errori alla Nova Arena, ma sono gli ospiti ad avere più possesso e, così, nonostante gli errori a portarsi avanti per 3-8 dopo due minuti di gioco. Tortona che prova a entrare in partita con Olejniczak ma continua a dover inseguire. Padroni di casa che tornano a -2, ma subito Perkins e Shungu rilanciano i lettoni sul +7. Continua l’elastico, con alla fine Eboua e Vital che fissano il punteggio del primo quarto sul 26-28.

Il secondo quarto parte con la palla persa di Skuja e Vital trova la tripla che dà il primo vantaggio del match a Tortona. Dura, però, poco, perché il Riga Zelli ricuce subito e riallunga sul +7 dopo 5’ del secondo parziale. Cerca di reggere l’urto la squadra di casa, ma i piemontesi faticano a trovare canestri nel secondo quarto, così alla fine limitano i danni con Vital e Jallow e si va negli spogliatoi sul 45-51, con 12 punti di Vital per Tortona, mentre per Riga ci sono i 16 di Perkins e i 13 di Varnas.

Parte bene Tortona a inizio ripresa con due canestri per il nuovo -2. Non si spezza l’equilibrio, con Jallow che impatta e Riga che riallunga da oltre l’arco, ma poi Gorham trova i punti che riportano tutto in parità quando si scavalla la metà del terzo quarto. Una tripla di Hubb riporta avanti i padroni di casa, ma subito arrivano due triple lettoni con Sulcs che ricacciano indietro i piemontesi. Nel finale di quarto sono Alibegovic e Vital a ricucire e si va all’ultimo stop in perfetta parità sul 70-70 con la tripla sulla sirena di Bortolani.

Non cambia la musica a inizio ultimo quarto, con le due squadre che si alternano più volte al comando e il solito Vital, con Bortolani, protagonisti in casa Tortona. Cresce la pressione su entrambe le squadre che sanno bene – classifica alla mano – quanto pesi il risultato di questa partita. Ma quando il parquet si fa caldo è Riga ad alzare il ritmo e con un parziale va sul +7 a 2’ dalla sirena. Non riesce a Tortona l’ennesimo recupero e, alla fine, il Riga Zelli si impone per 92-96, e non bastano i 21 punti di Vital ai piemontesi, mentre top scorer di giornata è Perkins con 26 punti.