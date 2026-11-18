Sono stati rilasciati i nomi dei giocatori che Luca Banchi ha convocato per la seconda finestra della seconda fase di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2027, con doppia sfida alla Turchia al PalaEur di Roma giovedì 26 alle 20:00 e alla Serbia all’Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado giovedì 29 alle 19:00.

Questi i nomi dei voluti dal coach azzurro:

#0 Marco Spissu 1995 185 Playmaker Napoli Basketball

#1 Nico Mannion 2001 191 Playmaker BC Roma

#4 Leonardo Candi 1997 190 Guardia Umana Reyer Venezia

#5 Awudu Abass 1993 198 Ala BC Dubai (EAU)

#7 Stefano Tonut 1993 194 Guardia Armani Olimpia Milano

#10 Cheick Niang 2008 195 Guardia Dolomiti Energia Trentino

#16 Amedeo Tessitori 1994 207 Centro Umana Reyer Venezia

#27 Andrea Loro 2003 202 Ala Tezenis Verona

#30 Guglielmo Caruso 1999 208 Ala/Centro Napoli Basketball

#32 Mirza Alibegovic 1992 195 Guardia Maxima Roma

#37 Lodovico Deangeli 2000 203 Ala Pallacanestro Trieste

#42 Giovanni Veronesi 1998 197 Ala Maxima Roma

#45 Nicola Akele 1995 203 Ala Armani Olimpia Milano

#47 Andrea Calzavara 2001 195 Playmaker Apu Old Wild West Udine

#48 Giovanni Emejuru 2002 208 Centro BC Roma

#77 John Petrucelli 1992 193 Guardia/Ala Napoli Basketball

Questo l’elenco dei giocatori a disposizione, che però sono soprattutto i giocatori di Eurolega che in un primo momento non si potranno unire al raduno, dovendo giocare nella manifestazione continentale e potendosi solo poi aggregare al gruppo tricolore:

#15 Darius Thompson 1995 193 Playmaker Armani Olimpia Milano – dal 25 novembre

#17 Giampaolo Ricci 1991 202 Ala Armani Olimpia Milano – dal 25 novembre

#19 Gabriele Procida 2002 200 Ala Real Madrid (Spagna) – dal 26 novembre

#24 Francesco Ferrari 2005 205 Ala Virtus Costa Bologna – dal 25 novembre

#25 Tommaso Baldasso 1998 192 Guardia Virtus Costa Bologna – dal 25 novembre

#35 Momo Diouf 2001 206 Ala/Centro Virtus Costa Bologna – dal 25 novembre

#46 Alessandro Cappelletti 1995 186 Playmaker Nutribullet Treviso Basket

#54 Alessandro Pajola 1999 194 Playmaker Partizan Belgrado (Serbia) – dal 27 novembre

Tante le novità da rimarcare: debuttano Lodovico Deangeli e Andrea Loro (grandissimo protagonista con la maglia di Verona in questo inizio di stagione), così come Cheickh Niang (fratello minore di Saliou) e Mirza Alibegovic. Rientrano in gruppo Giovanni Veronesi e Andrea Calzavara, mentre il grande assente è Nicolò Melli, messo fuori causa da una lesione al menisco per la quale è stato operato proprio oggi e che lo vedrà lontano dal campo almeno per un mese e mezzo.

L’Italia arriva da terza del suo raggruppamento con un record di 5-3, corrispondente in ambito FIBA a 13 punti; Turchia a 16 e Serbia a 14, poi dietro c’è la Lituania a 12, con un distacco che è però virtualmente di 4 punti a causa del doppio scontro diretto favorevole.