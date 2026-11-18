Giovedì 19 novembre, alle 21:00, il Roig Arena ospita la tredicesima giornata di Eurolega. Il Valencia, che guida la classifica, riceve la Virtus Bologna. È uno dei contrasti più netti del turno. Da una parte c’è la squadra che ha fatto meglio finora, dall’altra una Virtus che si è appena tirata fuori da un periodo molto complicato.

Il Valencia arriva a questa sfida con il passo della prima della classe. Martedì ha vinto 64-76 a Belgrado contro il Partizan, mantenendo il primo posto. Il bilancio è ora di nove vittorie, cinque delle quali in trasferta. Non è stata una serata brillante in attacco, ma la squadra di Xavi Albert ha saputo vincere anche così. Si è appoggiata a una difesa durissima e al finale di Josep Puerto, TJ Shorts e Armori Brooks, mentre Kameron Taylor ha chiuso con 15 punti e Brooks con 12. La Virtus dovrà quindi affrontare una squadra solida, capace di imporre il proprio ritmo anche nelle giornate storte, per di più davanti al proprio pubblico.

Per la Virtus, invece, lo stato d’animo è decisamente più leggero rispetto a una settimana fa. Dopo l’impresa contro l’Olympiacos, i bolognesi hanno battuto anche il Panathinaikos per 84-79, interrompendo una striscia di cinque sconfitte consecutive in Eurolega e portando il record a 5-7. A decidere la gara sono stati soprattutto i lunghi: Aliou Diarra e Momo Diouf hanno chiuso entrambi con 15 punti, Rasheed Bello ne ha aggiunti 11 con una tripla pesantissima nel finale, e Jaleen Carr ha firmato il +4 a 37 secondi dalla fine. Poi Moore, in contropiede, ha fatto partire la festa. Nel dopopartita coach Alex Mumbrú ha dedicato il successo ai tifosi e ha già spostato l’attenzione sulla trasferta di Valencia, ricordando che la sua è una squadra giovane che deve migliorare giorno dopo giorno.

Il match ha anche un sapore particolare per il tecnico catalano, che conosce bene l’ambiente: Mumbrú ha guidato proprio il Valencia prima di approdare a Bologna. Il pronostico è tutto per i padroni di casa, ma la Virtus ha mostrato di non temere nomi e budget, e due successi contro avversari di alto livello le hanno dato entusiasmo e fiducia. Per rimanere agganciata alla zona che conta, però, servirà qualcosa in più di un solo exploit: contro la miglior difesa del momento, bisognerà difendere con intensità e continuare a trovare soluzioni dai propri lunghi. Palla a due alle 21:00 e diretta televisiva sui canali Sky.