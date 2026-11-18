Slovenia, Austria, Lettonia. Tre partite, tre vittorie per l’Italia di Andrea Capobianco, tre successi che spianano per buona misura la strada verso la qualificazione agli Europei del 2027. E dire che mancavano le due big, Cecilia Zandalasini e Matilde Villa, oltre a Mariella Santucci e Martina Fassina. Quattro dodicesimi del gruppo usuale, oltre a una serie di acciacchi qui e là che hanno reso complicata la preparazione anche di altre giocatrici impegnate in questa finestra.

Eppure il concetto di fondo è rimasto sempre lo stesso: la qualità del gruppo. Quello che in fondo ha sempre predicato Capobianco, con qualsiasi giocatrice a disposizione: saper giocare di squadra, aiutarsi nei momenti difficili. E di difficoltà ce ne sono state: i problemi in lunetta, i continui recuperi della Slovenia, l’impossibilità di scrollarsi di dosso la Lettonia. Eppure, alla fine, è l’Italia che ha saputo portare tutto a casa. Decisiva una vera e propria opera d’arte di Lorela Cubaj, un passaggio al limite dell’impossibile a Carlotta Zanardi in grado di lanciare l’Italia nel finale a Riga.

A questo punto per la seconda finestra di qualificazione, quella del prossimo febbraio, i conti sono immensamente più semplici: due partite in casa, trasferta in Slovenia, e il traguardo di almeno 5 vittorie complessive è più che raggiungibile. Oggi sembra quasi tutto banale, ma ricordiamo che solo fino a 20 anni fa la situazione era davvero di quelle poco rosee, con mancate qualificazioni anche sonore. Un po’ ci è voluto un Europeo in Italia, un po’ è arrivata una crescita generale del movimento, ma da dopo il 2011 l’Italia non ha mai più mancato l’appuntamento continentale. E, anzi, ormai tende ad affrontarlo da protagonista.

Basta ricordare, ancora una volta, le parole di Capobianco, che sempre punta l’accento sulla qualità del gruppo, sul valore delle giocatrici. E proprio questo aspetto dev’essere obbligatoriamente tenuto in considerazione: l’Italia è una squadra sempre e comunque, che sa di potersi affidare a diverse figure contemporaneamente. Ed è un tratto fondamentale per il presente e il futuro, perché significa che c’è (tanta) vita ancora per moltissimo oltre questo che è senz’altro un blocco di giocatrici che segna già la storia del movimento femminile. La prossima fermata è febbraio, poi, si spera, a giugno. E non solo con le giocatrici del fronte europeo.