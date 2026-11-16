Prima del match tra Flavio Cobolli ed il russo Daniil Medvedev, a Torino, sede delle ATP Finals 2026, sono andate in scena le premiazioni di coloro che termineranno la stagione al numero 1 dei ranking di singolare e doppio: il riconoscimento è stato consegnato, rispettivamente al tedesco Alexander Zverev ed alla coppia composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten.

Per tutti si tratta della prima volta in vetta al ranking a fine anno: Alexander Zverev ha vinto due titoli del Grand Slam, al Roland Garros ed agli US Open, ed un totale di 66 match in stagione, numero che può ancora salire a Torino, mentre Harri Heliovaara ed Henry Patten si sono imposti in cinque tornei nel 2026, vincendo ad Adelaide, Doha, Dubai, Madrid e Wimbledon.

Le parole del teutonico Alexander Zverev, visibilmente emozionato: “È un grande onore ricevere questo trofeo ed essere parte di questa celebrazione. La scorsa stagione mi ero detto ‘forse posso vincere degli Slam’, ma non immaginavo che avrei vinto questo trofeo. È il più grande risultato della mia carriera, questo trofeo è il modo migliore per chiudere quest’anno“.