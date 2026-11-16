Carlos Alcaraz parte forte alle ATP Finals: “Adesso posso giocarmela con tutti anche indoor”

Carlos Alcaraz ha iniziato come meglio non poteva il suo cammino alle ATP Finals 2026, ultimo grande evento stagionale del circuito maggiore in corso di svolgimento sul cemento della Inalpi Arena di Torino. Il fuoriclasse spagnolo ex numero uno al mondo si è sbarazzato infatti dello statunitense Frances Tiafoe in meno di 70 minuti con il punteggio di 6-2 6-2 portando a casa il primo successo nel round robin.

“Non mi sento imbattibile, sinceramente. Ci sono però momenti in cui mi sento davvero molto a mio agio in ogni aspetto del gioco e ho la sensazione di essere superiore al mio avversario praticamente in tutto. Quando riesco a rispondere a ogni servizio e sento che lui non riesce a entrare troppo nel mio gioco, allora riesco semplicemente a seguire il flusso della partita. Quando arrivo a quella sensazione, di solito tutto comincia a funzionare molto bene“, ha detto il 23enne murciano in conferenza stampa.

“Giocare qui è sempre un privilegio. Qualificarsi alle Finals, affrontare i migliori giocatori del mondo e vivere una settimana del genere è qualcosa di speciale ogni anno. Indipendentemente dal fatto che riesca o meno a raggiungere la semifinale, per me resta comunque un privilegio e un’occasione importante per accumulare esperienza. È stato un anno molto diverso dal solito per me, ma la partita di oggi non l’ho vissuta come qualcosa di speciale rispetto alle altre edizioni“, le parole di Carlitos a proposito del suo rapporto con questo torneo.

Alcaraz ha una nuova consapevolezza quando scende in campo su questa superficie: “Ho sempre detto che non penso di essere scarso sul cemento indoor. Semplicemente sentivo che altri giocatori fossero un po’ più forti di me su questa superficie. Era una questione di tempo, di esperienza e soprattutto di capire meglio come bisogna giocare indoor. Credo di essere arrivato a un punto in cui sto iniziando davvero a comprenderlo. Ogni volta che gioco su questa superficie accumulo esperienza e fiducia e sono molto contento di riuscire a dimostrare che posso esprimere un ottimo tennis anche qui. Adesso sento di poter giocare alla pari con tutti anche indoor, contro giocatori con grandi servizi, colpi molto pesanti e traiettorie più piatte. Riesco a stare dentro questo tipo di partite e anche a vincerle. Sono contento soprattutto perché sto raggiungendo quel livello che ho sempre pensato di poter raggiungere anche su questa superficie“.

Sulle sue condizioni fisiche: “In questo momento mi muovo normalmente e direi anche molto bene. Il ginocchio è però qualcosa di cui mi prendo cura ogni giorno e al quale dedico molta attenzione insieme al mio fisioterapista. Cerco di fare tutto nel modo corretto fuori dal campo per arrivare nelle migliori condizioni possibili e non permettere al ginocchio di crearmi troppi problemi. Al momento mi sento molto bene nei movimenti e continuerò a gestirlo con la stessa attenzione“.