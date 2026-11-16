Bolelli e Vavassori sconfitti all’esordio alle ATP Finals: “Non abbiamo giocato male, daremo tutto nelle prossime partite”

Comincia con una pesante sconfitta in due set il percorso alle ATP Finals 2026 di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, regolato con un duplice 6-4 dall’esperta coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos in occasione del primo incontro del girone intitolato a Mark Woodforde. Gli azzurri possono ancora puntare al passaggio del turno, ma adesso sono spalle al muro e dovranno vincere le prossime due partite di round robin per sperare di raggiungere le semifinali a Torino.

“Non abbiamo giocato una brutta partita nonostante il 6-4 6-4. Peccato per il break e controbreak del primo set: li avevamo agganciati subito, e il 2-1 sotto lì forse ha cambiato un po’ l’inerzia del set. Loro hanno giocato una buona partita, molto solidi, soprattutto Granollers al servizio ci ha concesso poco“, ha dichiarato Bolelli in zona mista focalizzandosi soprattutto sui primi tre game del match.

“Sono due avversari duri. Sapevamo che sarebbe stata difficile, ma per fortuna la formula del torneo fa sì che siamo ancora in gara. Daremo tutto nelle prossime partite per provare a qualificarci“, le parole di Vavassori al termine dell’incontro odierno presso la Inalpi Arena.

Il padrone di casa torinese ha parlato poi anche del suo impegno da portavoce dei doppisti nel Player Advisory Council dell’ATP per la promozione del doppio: “Tra qualche giorno si prenderà una decisione sul progetto del 2028, e il movimento sta chiedendo rispetto per una specialità che è da sempre parte del tennis. Arrivare al top in una specialità è difficilissimo, si fanno tanti sacrifici ed è bello ispirare nuovi doppisti. Non è una battaglia contro il singolare, ma vogliamo far capire che singolaristi e doppisti dovrebbero andare di pari passo, perché ognuno ha le proprie qualità“.