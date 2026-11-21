Come ormai dal 2021, e dunque per la sesta volta, il rito delle semifinali delle ATP Finals si celebra all’Inalpi Arena di Torino. E, questa volta, si entra in scena con tre numeri uno, tra passato e presente, e un quarto che il talento lo ha alla grande per poter restare nelle zone alte molto, molto a lungo. Andiamo a scoprire quel che ci riserverà il pomeriggio piemontese.

Si apre, in termini di singolare, con Carlos Alcaraz e Ben Shelton. Si tratta di un confronto che ha avuto una particolarità fino a pochi mesi fa: di verificarsi una volta all’anno. O meglio, questo vale se si conta anche la Laver Cup, che nei precedenti ATP viene indicata pur nel suo essere qualcosa di particolare. La “tradizione” si è spezzata quest’anno, con due dei match di più alto livello del 2026: il quarto di finale degli US Open vinto da Shelton e la finale del Masters 1000 di Parigi indoor conquistata dal murciano. Oggi i favori del pronostico sono tutti per un Alcaraz veramente indiavolato, che ha vinto in maniera larghissima tutti i match e, al netto di problematiche fisiche che esistono, appare davvero il superfavorito anche per il successo finale.

Non ha avuto lo stesso livello di dominio, ma in ogni caso è stato in grado di controllare la situazione in maniera tranquilla Alexander Zverev (tranquilla, s’intende, se si eccettua ciò che è tornato a emergere fuori dal campo). Stavolta, però, dovrà vedersela con Daniil Medvedev. Si tratta di un superclassico, e non è solo questo il punto: il russo è davanti 8-14 nei precedenti, che hanno “festeggiato” il decennale da poche settimane. Nei fatti, però, dopo le prime quattro occasioni favorevoli al tedesco il conto è di 4-14. L’ultima occasione è però stata favorevole a Zverev, i quarti di Parigi indoor di un anno fa, un match talmente duro che il nativo di Amburgo il giorno dopo, contro Jannik Sinner, non fu più in grado di essere competitivo.

C’è spazio anche per le semifinali di doppio, in cui sono “saltati” Heliovaara/Patten, che apparivano i favoriti numero uno. Nella sessione pomeridiana ci sarà il confronto Arevalo/Pavic-Harrison/Skupski, che è stata due volte quarti di finale a livello 1000 (a Montecarlo e Roma, con una vittoria per parte). In serale, invece, Krawietz/Puetz-Arribagé/Olivetti, Germania-Francia in tutti i sensi. Sono stati proprio i transalpini a vincere l’unico confronto precedente, nei quarti di Shanghai.