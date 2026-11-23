Paolo Bertolucci si schiera apertamente al fianco di Jannik Sinner, che è volato in Finlandia per sottoporsi ad un intervento chirurgico al ginocchio per riuscire a superare l’infortunio che lo tiene lontano dai campi dalla finale di Wimbledon vinta nello scorso luglio.

Dopo mesi di terapia conservativa per provare ad evitare l’intervento chirurgico, l’azzurro si è dovuto arrendere ed ha deciso di effettuare l’operazione per superare il problema: questa tempistica prolungata ha scatenato i commenti negativi sui social, che Bertolucci ha stigmatizzato.

Le parole dell’ex tennista azzurro, ora commentatore per Sky, a proposito dei commenti apparsi sul web nelle ultime ore: “Questa corsa a ‘l’avevo detto io…’ al ‘4 mesi buttati’ al ‘medici incompetenti’ la trovo avvilente e irrispettosa. Solo un grande abbraccio a Jannik Sinner“.

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