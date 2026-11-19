Tennismania, rubrica in onda sul canale YouTube di OA Sport, torna con una nuova puntata per analizzare i verdetti della terza giornata delle ATP Finals. Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, commenta il successo perentorio ottenuto da Zverev contro Shelton, che conferma i suoi limiti tattici, e la vittoria in rimonta di Fils su Jodar.

Sulle partite di Zverev e Fils: “Mi pare avessimo ipotizzato uno scenario simile. Shelton nel primo set sparisce dopo i primi due giochi. La metà degli scambi risolti in un colpo, il 27/29 di Zverev al servizio nel secondo set danno l’idea della partita. Ho letto le lamentele di chi era lì. La superficie si presta, i giocatori anche. Jodar e Fils erano in riserva, ha vinto quello che aveva un po’ di benzina in più. Credo che il discorso spettacolo sia difficile da approfondire. Assistiamo a partite veloci e decise dal servizio. Trovo tutto abbastanza lineare. Sto vedendo quanto mi aspettavo per le caratteristiche dei giocatori”.

Sullo scenario prevedibile della sfida Zverev-Shelton: “Quella di ieri sera era una partita facile da leggere. Shelton tira tanti ace nei primi tre giochi”.

Sull’approccio al match del tedesco e i limiti dell’americano: “Zverev è entrato in campo in maniera esemplare. Ricordiamo che abbiamo analizzato spesso partite in cui Shelton è stato impacchettato da avversari più scaltri”.

Sulla scelta di iniziare alla risposta del numero uno del mondo: “Conoscendo Shelton e alla luce dei precedenti il tedesco ha pensato di poter operare il break”.

Sulla prova vittoriosa di Fils: “Fils ha gestito bene i punti sulla seconda e, sfruttando le difficoltà di Jodar che era opaco, ne è venuto fuori”.

Sulle difficoltà di Ben Shelton contro i giocatori di peso: “Dopo Parigi parlavamo delle difficoltà di Shelton nel saper chiudere l’uno-due sul servizio. Riguardo ai miglioramenti, è interessante: contro Tiafoe a New York cambia strategia nel corso della partita, prende il comando della situazione. Quando trova Sinner e Alcaraz, che lo mettono alle corde, non c’è partita. Con Alcaraz non c’è mai partita perché ha troppo più tennis e lo brekka con poca difficoltà. È un discorso di pesantezza di palla e diagonali su cui lui va sistematicamente sotto. A Londra la partita con Virtanen fu buona, poi la perse. Con Alcaraz allo US Open ci ha tenuto ore ed ore. Se la giochi due settimane dopo, le cose cambiano”.

Sulla situazione di Rafel Jodar a Torino: “Non è fuori, ma ha bisogno di una serie di incastri, non è padrone del suo destino. Mettiamo che vinca due set a zero con Shelton, si troverebbe ad avere un tre set vinti e quattro persi. A quel punto se Zverev batte due set a zero Fils allora passa. Ci sono mille variabili se finiscono con punteggi diversi le partite. L’ipotesi è che Shelton la porti a casa, ma non è scontato. Per Shelton quel set perso con Fils in un’ipotesi di arrivo in volata a tre pesa tanto. Fils arriva con il bilancio in parità. Se strappa un set a Zverev potrebbe consentirgli di passare il turno. Se Jodar va al terzo e vince in tre credo sia difficile che riesca a scavalcare Fils anche se perde 2-0 con Zverev. Jodar non è spacciato, ma la sua sensazione è complicata. Se Jodar vince 2-1 con Shelton e Zverev batte in due Fils si trovano tutti a parità di set, bisogna vedere il quoziente giochi. Lì forse Shelton è quello messo meglio. Non so si è mai arrivati al quoziente giochi“.