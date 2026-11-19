ATP FinalsTennis
Ambesi: “Quando Shelton trova Alcaraz o Sinner, non c’è partita”
Tennismania, rubrica in onda sul canale YouTube di OA Sport, torna con una nuova puntata per analizzare i verdetti della terza giornata delle ATP Finals. Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, commenta il successo perentorio ottenuto da Zverev contro Shelton, che conferma i suoi limiti tattici, e la vittoria in rimonta di Fils su Jodar.
Sulle partite di Zverev e Fils: “Mi pare avessimo ipotizzato uno scenario simile. Shelton nel primo set sparisce dopo i primi due giochi. La metà degli scambi risolti in un colpo, il 27/29 di Zverev al servizio nel secondo set danno l’idea della partita. Ho letto le lamentele di chi era lì. La superficie si presta, i giocatori anche. Jodar e Fils erano in riserva, ha vinto quello che aveva un po’ di benzina in più. Credo che il discorso spettacolo sia difficile da approfondire. Assistiamo a partite veloci e decise dal servizio. Trovo tutto abbastanza lineare. Sto vedendo quanto mi aspettavo per le caratteristiche dei giocatori”.
Sullo scenario prevedibile della sfida Zverev-Shelton: “Quella di ieri sera era una partita facile da leggere. Shelton tira tanti ace nei primi tre giochi”.
Sull’approccio al match del tedesco e i limiti dell’americano: “Zverev è entrato in campo in maniera esemplare. Ricordiamo che abbiamo analizzato spesso partite in cui Shelton è stato impacchettato da avversari più scaltri”.
Sulla scelta di iniziare alla risposta del numero uno del mondo: “Conoscendo Shelton e alla luce dei precedenti il tedesco ha pensato di poter operare il break”.
Sulla prova vittoriosa di Fils: “Fils ha gestito bene i punti sulla seconda e, sfruttando le difficoltà di Jodar che era opaco, ne è venuto fuori”.
Sulle difficoltà di Ben Shelton contro i giocatori di peso: “Dopo Parigi parlavamo delle difficoltà di Shelton nel saper chiudere l’uno-due sul servizio. Riguardo ai miglioramenti, è interessante: contro Tiafoe a New York cambia strategia nel corso della partita, prende il comando della situazione. Quando trova Sinner e Alcaraz, che lo mettono alle corde, non c’è partita. Con Alcaraz non c’è mai partita perché ha troppo più tennis e lo brekka con poca difficoltà. È un discorso di pesantezza di palla e diagonali su cui lui va sistematicamente sotto. A Londra la partita con Virtanen fu buona, poi la perse. Con Alcaraz allo US Open ci ha tenuto ore ed ore. Se la giochi due settimane dopo, le cose cambiano”.