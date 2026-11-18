Alexander Zverev testa di serie numero uno, continua la sua corsa, piega in due set Ben Shelton nel match della seconda giornata del girone John McEnroe delle ATP Finals e conquista, con un turno di anticipo, la certezza matematica della qualificazione alla semifinale.

Il tedesco, al termine del match commenta una prova nella quale spicca l’ottimo primo set esprime la sua felicità per aver centrato il pass per il turno successivo. La partita di domani contro il francese Arthur Fils sarà decisiva per l’assegnazione del primo posto in classifica.

La valutazione di una vittoria indirizzata da un primo set eccellente: “Sono molto contento per la vittoria, che è arrivata contro uno dei migliori giocatori del mondo. Penso di aver giocato un primo set perfetto, poi nel secondo set Ben (Shelton ndr) è salito molto di livello. Sono riuscito a fare dei bei punti al tie-break e sono molto soddisfatto del mio livello”.

La legittima soddisfazione per aver centrato la qualificazione alla semifinale: “Sono contento di essere in semifinale, ma si può sempre migliorare. Sono stati due match diversi con Rafael (Jodar ndr) e Ben, ma sono felice di averli portati a casa entrambi. La risposta è stata un’arma in più oggi”.