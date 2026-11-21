Carlos Alcaraz chiude con un brillante percorso netto il suo cammino nel Gruppo Ivan Lendl alle ATP Finals 2026 di Torino. Lo spagnolo, che è a caccia del primo trionfo in questo torneo, ha superato con il punteggio di 6-4 6-1 il nostro Flavio Cobolli che, invece, ha perso il terzo incontro su tre in questa edizione. Al termine dell’incontro il murciano ha stretto la mano al nostro alfiere ed i due hanno anche condiviso qualche parola a bordo rete. “Cosa ho detto a Cobolli? Che meritava di essere qui. Dobbiamo riconoscergli il merito di aver conquistato un posto in questo torneo. Ha disputato una stagione straordinaria. Sono davvero felice di vederlo ottenere questi risultati e raggiungere traguardi così importanti nei tornei. Abbiamo condiviso tanti bei momenti. Siamo cresciuti insieme, giocando nei tornei giovanili, dall’Under 14 all’Under 16 e così via. Vedere dove siamo arrivati oggi e poter vivere queste esperienze insieme è una sensazione bellissima per me”. (Fonte: TennisWorldItalia).

Il vincitore di 7 titoli del Grande Slam prosegue nel suo elogio al tennista romano: “Era la sua prima partecipazione alle Finals e si vedeva che fosse un po’ nervoso, cosa assolutamente normale. Sono convinto che imparerà molto da questa ultima parte di stagione e dall’esperienza vissuta in questo torneo. Sono sicuro che crescerà tanto anche dal punto di vista mentale. Da parte mia, sono qui per lui, per qualsiasi cosa abbia bisogno: se vuole parlare o confrontarsi, può contare su di me. È un grande amico, una persona splendida, così come lo sono la sua famiglia e il suo team. Sono sicuro che in futuro sentiremo parlare ancora molto di Flavio” .

A lato dei complimenti per Cobolli, il classe 2003 analizza la sua situazione tra la voglia di vincere per la prima volta le ATP Finals e una condizione fisica non ottimale dopo il problema alla coscia contro Daniil Medvedev: “Voglio procedere giorno dopo giorno. Questa è la cosa più importante. Dopo la semifinale vedremo cosa succederà: se vincerò, ci sarà da giocare la finale; se perderò, partirò per la Coppa Davis e continuerò a recuperare le energie. Il controllo medico? Giovedì è stata una giornata davvero importante per me. In questo momento sto cercando di imparare da queste situazioni e di conoscermi un po’ meglio. Penso che momenti del genere aiutino molto a capire meglio sé stessi. Avevo avvertito qualcosa durante l’ultima partita”.

Carlos Alcaraz prosegue e racconta nello specifico le decisioni prese: “Dopo gli esami, abbiamo deciso di non allenarci e di riposare. Siamo usciti a fare una passeggiata, ci siamo rilassati e ho ricevuto dei trattamenti dal mio fisioterapista, sia al mattino sia al pomeriggio. Anche questa mattina abbiamo prestato molta attenzione alla situazione. Abbiamo fatto tutto il possibile fuori dal campo per arrivare a questa partita nelle migliori condizioni. La partita di oggi rappresentava un test: volevo capire come avrebbe reagito il mio corpo, come mi sarei sentito dopo i trattamenti di ieri e dopo una giornata di riposo. E devo dire che mi sono sentito bene. Ho cercato di non chiedere troppo al mio fisico, ma allo stesso tempo ho provato a giocare con intensità, potenza e aggressività. Penso di esserci riuscito e sono contento. Ora non vedo l’ora di giocare la semifinale”.

Ultima battuta sul suo ultimo ostacolo prima della finale, ovvero lo statunitense Ben Shelton che lo ha eliminato a Flushing Meadows: “Sono davvero felice di essermi qualificato per le semifinali senza aver perso nemmeno una partita. Arrivo a questo appuntamento con molta fiducia e sono contento di affrontare Shelton. Come ho già detto, penso che sia una delle sfide più difficili che possiamo affrontare oggi nel tennis. Negli ultimi due o tre mesi abbiamo già disputato un paio di battaglie e sono davvero entusiasta all’idea di affrontarlo nuovamente”.