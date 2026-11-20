Flavio Cobolli ha perso in maniera netta contro Carlos Alcaraz nell’ultima partita della fase a gironi delle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori tennisti di questa annata agonistica. Dopo essere stato battuto dal russo Daniil Medvedev e dallo statunitense Frances Tiafoe, il romano si è arreso anche al cospetto del fuoriclasse spagnolo, non in perfette condizioni fisiche sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino. Il nostro portacolori ha salutato il capoluogo piemontese senza set all’attivo.

Il numero 7 del mondo (virtuale) ha analizzato la propria sconfitta in conferenza stampa: “Jannik (Sinner, n.d.r.) mi ha scritto dopo la mia seconda sconfitta. Mi ha detto di provare a godermi ancora l’ultima partita perché comunque emozioni così non si vivono spesso. E rientrare un’altra volta e sentire il boato del pubblico è stato fantastico. Ringrazio tutti, è stato bellissimo. Dal punto di vista mentale ed emotivo ho capito che sono più fragile di quello che penso. Questo torneo a me ha dato la prova che puoi essere il più duro di turno, comunque far vedere sempre il muso, ma se sei fragile si vede subito. La pressione e un po’ il torneo ti mettono tanto alla prova”.

Dopo le Finals di Coppa Davis, in programma settimana prossima a Bologna, il nostro portacolori andrà in vacanza: “Di solito i tennisti vanno alle Maldive o in qualche posto dove fa molto caldo, dove puoi rilassarti magari con la tua ragazza. Quest’anno però ho deciso di cambiare. Vado in montagna, a Kitzbuhel, in Austria. Quindi apres-ski. Scio bene, ma non come Jannik! Ai calciatori viene detto che non possono sciare? C***i loro (ride, ndr). Andrò sicuramente con tutta la famiglia, quindi gli sci me li sono portati. Non scierò tutti i giorni. Se mi va scio, se non mi va non scio. L’importante sarà andare a mangiare, non a sciare”.

L’avvicinamento alla prossima annata agonistica sarà molto stretto: “Per me non sarà una vera e propria pre-season, ma sarà più un rimettersi in moto. Alla fine, sono solo due settimane. Ricomincerò a Monaco il 10/11 dicembre e andrò in Australia già il 27/28. Sono veramente pochi giorni, dove dovrò mettere dentro un po’ d’allenamento. Mi troverò meglio così rispetto ad una pre-season molto lunga dove non ci sono state tante partite. Per me sarà più facile poi ricominciare a competere. Per quanto riguarda la prossima stagione, invece, fatemi finire l’anno e poi ne parleremo con il team. So comunque che ci saranno molte cose su cui dovrò lavorare”.

Un passaggio lapidario su Carlos Alcaraz e Jannik Sinner: “Alcaraz? Per me è più difficile affrontarlo così, perché sapevo che ogni mia minima pecca in uno scambio sarebbe diventata un massacro. Bisogna avere pochi margini d’errore e contro un giocatore del genere è veramente difficile. Oggi ho notato che, insieme a Jannik, Carlos è il giocatore più forte del mondo. E di tanto. A noi questo un po’ pesa. Però è anche bello affrontarlo e capire dove sei, perché solo con i migliori puoi davvero metterti in discussione”.

Flavio Cobolli ha analizzato più nel complesso l’avventura di Torino: “Ho lavorato tanto per arrivare qui e ho provato sin dal primo giorno di due settimane fa a godermi questo torneo. Ho fatto le cose al meglio di come potevo. Però ero anche leggermente preoccupato per come ci sono arrivato: la mia forma non era nemmeno vicina al 100%. In nessuna delle tre partite mi sono sentito al meglio. Questo mi ha dato un po’ fastidio perché io non mi sono mai fatto male — solo due o tre piccole cose in due o tre anni nel circuito. Se non me la sono goduta al massimo è solamente a causa di questa cosa”.