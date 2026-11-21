Tempo di semifinali a Torino, dove le ATP Finals sono pronte ad andare slanciate verso le ultime fasi. Sono state nei fatti rispettate le previsioni in singolare, nel senso che arrivano in semifinale i migliori quattro e ci arrivano anche con una distribuzione sensata della questione, cioè 1 contro 4 e 2 contro 3.

Il programma pomeridiano prevede la doppia rivincita tra Carlos Alcaraz e Ben Shelton. Doppia perché da una parte abbiamo l’americano che si è imposto nei quarti degli US Open e dall’altra lo spagnolo che ha idealmente risposto nella finale di Parigi indoor. In sessione serale, invece, l’ennesimo capitolo della saga di Alexander Zverev e Daniil Medvedev, che cinque anni fa proprio in questo impianto (che aveva ancora il nome di Pala Alpitour) era valeva la finale.

Le semifinali delle ATP Finals 2026 si giocheranno oggi a partire dalle 12:00, alternando quelle di singolare e doppio. Sarà possibile seguirle tutte in diretta tv su Sky Sport Tennis (203), con Alcaraz-Shelton anche su Italia1 (in chiaro), nonché in diretta streaming su SkyGo, Now e (per Alcaraz-Shelton) Mediaset Infinity. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dei singolari, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA LE SEMIFINALI ATP FINALS 2026 OGGI

Sabato 21 novembre

Ore 12:00 Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [4]-Harrison (USA)/Skupski (GBR) [2] – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

Ore 14:30 Alcaraz (ESP) [2]-Shelton (USA) [3] – Diretta tv su Italia1 (in chiaro) e Sky Sport Tennis (203)

Ore 18:00 Krawietz (GER)/Puetz (GER) [7]-Arribagé (FRA)/Olivetti (FRA) [6] – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

Ore 20:30 Zverev (GER) [1]-Medvedev [4] – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA SEMIFINALI ATP FINALS 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203, tutte), Italia1 (in chiaro, Alcaraz-Shelton)

Diretta streaming: SkyGo, Now (tutte), Mediaset Infinity (Alcaraz-Shelton)

Diretta Live testuale: OA Sport (singolari)