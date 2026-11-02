Pallanuoto, la Pro Recco supera l’Ortigia e vola in testa alla Serie A1

Il recupero della terza giornata della stagione regolare della Serie A1 2026-2027 di pallanuoto maschile sorride alla Pro Recco, che passa in casa dell’Ortigia con il punteggio di 7-16 e vola in testa alla classifica restando a punteggio pieno, agganciando l’AN Brescia e staccando il Savona, che però ha una partita in meno.

Nel primo quarto gli aretusei tengono testa ai campioni d’Italia e chiudono a contatto, sul 2-3, trovando poi in avvio di seconda frazione il pareggio, dopo il quale però la Pro Recco sale in cattedra e piazza un parziale mortifero di 1-5 che spacca il match e manda le due squadre all’intervallo lungo sul 4-8.

Nel terzo periodo gli ospiti amministrano il +4, ma nell’ultimo giro di lancette chiudono definitivamente il match con due gol che valgono il +6 sul 5-11. L’Ortigia evapora e nell’ultimo quarto la Pro Recco domina, con altri quattro gol consecutivi, che rendono il parziale fin troppo severo per i padroni di casa, sino al definitivo 7-16.

TABELLINO

CC ORTIGIA 1928-PRO RECCO WATERPOLO 7-16

CC ORTIGIA 1928: D. Ruggiero, P. Finizola Stellet, R. Torrisi, A. Sicali, S. Di Luciano 1, G. Marangolo, E. Tringali Capuano 1, V. Tankosic 1, F. Trimarchi, S. Rossi, M. Radovic 3, J. Skiljic 1, G. Reina, D. Polizzi, B. Bordone. All. Koljanin.

PRO RECCO WATERPOLO: G. Nicosia, A. Mladossich 2, A. Granados , A. Patchaliev, T. Gianazza 2, N. Presciutti, A. Carnesecchi 1, M. Iocchi Gratta 4, R. Buric 1, F. Condemi 1, M. Irving 1, M. Bijac, F. Cassia 1, M. Di Corato 3. All. Sukno.

Arbitri: Severo e Alessandroni.

Note – Parziali: 2-3, 2-5, 1-3, 2-5. Uscito per limite di falli Tringali Capuano (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: CC Ortigia 1928 2/8 + 2 rigori e Pro Recco Waterpolo 5/10 + 2 rigori. Bijac (R) para un rigore a Sicali nel quarto tempo. Spettatori 300 circa.

SERIE A1 PALLANUOTO 2026-2027

Classifica dopo il recupero della 3ª giornata

AN Brescia 15

Pro Recco Waterpolo 15

RN Savona* 12

CC Ortigia 1928 9

Pallanuoto Trieste 9

SS Lazio Nuoto 9

CC Napoli* 6

CN Posillipo 6

Chiavari Nuoto 5

Roma Vis Nova Pallanuoto 4

Iren Genova Quinto* 3

De Akker Bologna 3

Training Academy Olympic Roma 3

Telimar* 0

* = una partita in meno